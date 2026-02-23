23 de febrero de 2026 - 13:43

Vendimia 2026: la propuesta de Dante Robino en donde "cada uva cuenta" y ahora tiene crédito

Bajo la consigna 'cada uva cuenta', la bodega de Luján de Cuyo revoluciona la temporada con el lanzamiento de los Créditos UVAS: un sistema donde la cosecha de los visitantes se transforma en crédito directo para la compra de etiquetas. Además, preparan el regreso del festival Dante Blends con El Zar como protagonista.

Llega Vendimia y Mendoza se transforma. Es el momento donde el esfuerzo de todo un año se concentra en un racimo. Sin embargo, este 2026, Bodega Dante Robino decidió darle un giro creativo a la tradición con un lanzamiento que promete ser el comentario de la temporada: los Créditos UVAS.

¿De qué se trata la propuesta?

La idea es tan simple como innovadora: las uvas que los visitantes cosechan se transforman literalmente en crédito para comprar vinos. Ya sea en la propia bodega o a través de la app TaDa, el trabajo en el viñedo se recompensa.

Pero la experiencia no termina en las hileras. Dante Cocina Local, el restaurante de la bodega que celebra su primer aniversario este mes, se suma a la iniciativa. Los comensales que disfruten de sus maridajes también podrán acumular estos créditos, extendiendo la experiencia vendimial desde el plato hasta la cava personal.

Cosecha bajo las estrellas y en las alturas

Dante Robino mantiene sus clásicos, pero con el plus de este nuevo sistema de recompensas:

  • Vendimia Diurna: Para quienes buscan aprender sobre el punto justo de maduración y el proceso técnico del vino.

  • Vendimia Nocturna: Una experiencia mágica. Provistos de linternas, tijeras y tachos, los visitantes recolectan los racimos bajo la luz de la luna, aprovechando el frescor nocturno que preserva los aromas de la fruta. Aquí, cada racimo suma: cuanto más cosechás, más créditos UVAS obtenés para llevarte la vendimia a casa.

  • Vuelos en Globo y Sunsets: Los viernes y sábados de febrero y marzo, la bodega se convierte en el escenario de los Rituales Dante. Picnics al atardecer, gastronomía simple y, en fechas seleccionadas, la posibilidad de subir a un globo aerostático para ver el cordón del Plata desde lo alto.

Dante Blends con "El Zar"

El calendario de eventos alcanza su pico máximo con el regreso del festival Dante Blends. La cita será el fin de semana del 7 de marzo. En esta edición, el escenario entre viñedos recibirá a El Zar, el dúo referente del indie pop argentino, para musicalizar una noche que combinará fogones, barras de vino y el mejor paisaje mendocino.

En esta Vendimia 2026, la invitación de Dante Robino es clara: venir a Mendoza no es solo ver cómo se hace el vino, es ser parte de él. Porque este año, cada uva cuenta.

Más información y reservas:

  • Lugar: Bodega Dante Robino, Luján de Cuyo.

  • Aniversario: Dante Cocina Local cumple 1 año en febrero.

  • Evento Destacado: Dante Blends - 7 de marzo con El Zar.

