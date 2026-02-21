21 de febrero de 2026 - 22:22

Lavalle tuvo que reprogramar su Vendimia por las tormentas

La última de las fiestas departamentales antes de los Actos Centrales debía realizarse este sábado a las 21. Para cuándo se trasladó.

El departamento de Lavalle se vio obligado a postergar su Fiesta de la Vendimia debido a las condiciones climáticas. Foto: Prensa Lavalle

Los Andes | Redacción Sociedad
“Debido a inclemencias del tiempo, nuestra fiesta departamental se realizará mañana a partir de las 20 hs. Entrada libre y gratuita, no olvides traer tu DNI”, anunció el municipio.

Se trata de la última vendimia departamental que resta y en un año muy especial para el departamento: por primera vez se celebrará allí la Bendición de los Frutos provincial, el 27 de febrero en el mismo predio.

La Vendimia de Lavalle

La Vendimia lavallina presentará el espectáculo “90 Cosechas de Historias”, en el marco de los 90 años de Fiesta Nacional de la Vendimia. Tras la puesta en escena, se elegirá a las sucesoras de las representantes 2025, la reina saliente, Victoria Herrera y su virreina, Ayelén Siliprandi. Serán la apuesta del departamento en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia que se realizará en el teatro griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo y donde se elegirá a la Reina Nacional de la Vendimia y la Virreina. Antes del espectáculo se realizará la Bendición de los frutos locales mientras que tras la elección habrá una peña vendimial.

Las candidatas a reina de Lavalle

Las candidatas son 9 y representan a sus distritos.

1- Tres de Mayo

Micaela Belén Serralta

24 Años.

Licenciatura de Relaciones Institucionales. (Tesis en curso)

En su tiempo libre disfruta de la cocina, la lectura y de compartir tiempo

con sus mascotas.

2- Jocolí Viejo

Lis Salette Jesusa Guzmán Carboni

20 Años.

Cursa el 4° año de Abogacía.

En su tiempo libre disfruta de la escritura y del canto coral.

3-Tulumaya

Abril Agustina Herrera

19 Años.

Cursa el 2° año del profesorado de educación primaria.

En su tiempo libre disfruta de realizar manualidades y compartir tiempo

en familia.

4-Gustavo André

Tania Ivón Astudillo Torres

21 Años.

Cursa la Tecnicatura Superior en Anestesiología.

En su tiempo libre disfruta de practicar vóley

5-La Pega

Micaela Canselmo

20 Años.

Cursa el 2° año en la Licenciatura en Fonoaudiología.

En su tiempo libre disfruta de compartir tiempo con su familia.

6-San Francisco

Carla Milena Romero

19 Años.

Secundario completo.

Maquiquilladora y manicurista profesional.

En su tiempo libre disfruta de bailar y compartir con su familia y amigos.

7-Las Violetas

Evelyn Ailén Camaya Díaz

19 Años.

Secundario completo.

En su tiempo libre disfruta de andar en bicicleta.

8-Jocolí

Ailén Sthefanía Antunez Ponce

20 Años.

Cursa Licenciatura en Bromatología.

En su tiempo libre disfruta de bailar danzas urbanas.

9-El Chilcal

Micaela Abril Chacón Montenegro

25 Años.

Es Técnica en Radiología e Imágenes para el diagnóstico.

En su tiempo libre disfruta de la lectura, la escritura y la música

