Lavalle tuvo que reprogramar su Vendimia por las tormentas

La última de las fiestas departamentales antes de los Actos Centrales debía realizarse este sábado a las 21. Para cuándo se trasladó.

El departamento de Lavalle se vio obligado a postergar su Fiesta de la Vendimia debido a las condiciones climáticas. Foto: Prensa Lavalle

El departamento de Lavalle se vio obligado a postergar su Fiesta de la Vendimia debido a las condiciones climáticas que afectan a Mendoza. La convocatoria era a las 21 de este sábado en el predio verde del Polideportivo Municipal, pero media hora después anunciaron su suspensión debido a la tormenta y la reprogramación para mañana a las 20 en el mismo lugar. Es que la lluvia impedía su realización.

“Debido a inclemencias del tiempo, nuestra fiesta departamental se realizará mañana a partir de las 20 hs. Entrada libre y gratuita, no olvides traer tu DNI”, anunció el municipio.

Se trata de la última vendimia departamental que resta y en un año muy especial para el departamento: por primera vez se celebrará allí la Bendición de los Frutos provincial, el 27 de febrero en el mismo predio.

La Vendimia de Lavalle La Vendimia lavallina presentará el espectáculo “90 Cosechas de Historias”, en el marco de los 90 años de Fiesta Nacional de la Vendimia. Tras la puesta en escena, se elegirá a las sucesoras de las representantes 2025, la reina saliente, Victoria Herrera y su virreina, Ayelén Siliprandi. Serán la apuesta del departamento en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia que se realizará en el teatro griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo y donde se elegirá a la Reina Nacional de la Vendimia y la Virreina. Antes del espectáculo se realizará la Bendición de los frutos locales mientras que tras la elección habrá una peña vendimial.

Las candidatas a reina de Lavalle Las candidatas son 9 y representan a sus distritos.