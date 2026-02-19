Vendimia 2026: uno por uno, todos los lugares para canjear las entradas

Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el Gobierno informó los puntos donde deberán ser canjeadas las entradas para aquellos que compraron entradas para el show .

Los vecinos eligieron a Martina como reina de la Vendimia 2026 de Godoy Cruz en una noche perfecta

Un homenaje que cruza océanos: Vendimia, memoria y raíces italianas en el corazón de Mendoza

El primer luegar el Acto Central está programado para el sábado 7 de marzo, además de la repetición con recital de Luciano Pereyra (domingo 8) y los shows del Chaqueño Palavecino (lunes 9) y Abel Pintos (martes 10) en el teatro griego Frank Romero Day.

Los tickets adquiridos a través de la plataforma digital EntradaWeb.com , deberán ser canjeados por la entrada física. Este trámite podrá realizarse desde el lunes 2 de marzo , en diversos puntos de la provincia.

La expectativa por la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ha superado todas las previsiones oficiales. A tan solo una hora de haberse habilitado la plataforma de venta digital, las entradas para el Acto Central quedaron agotadas , previsto para el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

A los días, el Gobierno provincial confirmó que tampoco quedaban lugares disponibles la repetición del domingo 8 de marzo.

Sin embargo, aún quedan tickets disponibles para los recitales del lunes 9 y martes 10, con el Chaqueño Palavecino y Abel Pintos como estrellas de cada noche, respectivamente (no habrá repetición del espectáculo artístico).

vendimia-2026

El día lunes, además del Chaqueño Palavecino, se sumarán los shows de Euge Quevedo y LBC y La Re Pandilla. Por otra parte, el show del día martes estará presente Abel Pintos, junto a Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva.

Los valores de las entradas por sector son:

Malbec: $65.000

$65.000 Cabernet Sauvignon: $55.000

$55.000 Chardonnay: $35.000

$35.000 Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000

$55.000 Tempranillo 1 y 5: $45.000

$45.000 Bonarda: $35.000.

Abonos para las dos noches por sector: