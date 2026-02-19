19 de febrero de 2026 - 20:58

Vendimia 2026: uno por uno, todos los lugares para canjear las entradas

A partir del lunes 2 de marzo, se podrá realizar el canje por la entrada física en diversos puntos de la provincia, requisito obligatorio para ingresar al show.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el Gobierno informó los puntos donde deberán ser canjeadas las entradas para aquellos que compraron entradas para el show .

El primer luegar el Acto Central está programado para el sábado 7 de marzo, además de la repetición con recital de Luciano Pereyra (domingo 8) y los shows del Chaqueño Palavecino (lunes 9) y Abel Pintos (martes 10) en el teatro griego Frank Romero Day.

Dónde se canjean las entradas

Los tickets adquiridos a través de la plataforma digital EntradaWeb.com, deberán ser canjeados por la entrada física. Este trámite podrá realizarse desde el lunes 2 de marzo, en diversos puntos de la provincia.

  • Teatro Independencia. (Chile y Espejo. Ciudad). Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.
  • Espacio Julio Le Parc. (Mitre y Godoy Cruz). Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.
  • Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de cuyo 610). Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.
  • Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez 204). Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.
  • Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280. San Rafael). Atención desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.
  • Casa de la Cultura San Martín (9 de Julio y Sarmiento). Atención desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 18hs.
  • Auditorio Municipal de Tunuyán (Leandro Alem 750). Atención desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21hs.

Entradas disponibles

La expectativa por la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ha superado todas las previsiones oficiales. A tan solo una hora de haberse habilitado la plataforma de venta digital, las entradas para el Acto Central quedaron agotadas, previsto para el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

A los días, el Gobierno provincial confirmó que tampoco quedaban lugares disponibles la repetición del domingo 8 de marzo.

Sin embargo, aún quedan tickets disponibles para los recitales del lunes 9 y martes 10, con el Chaqueño Palavecino y Abel Pintos como estrellas de cada noche, respectivamente (no habrá repetición del espectáculo artístico).

El día lunes, además del Chaqueño Palavecino, se sumarán los shows de Euge Quevedo y LBC y La Re Pandilla. Por otra parte, el show del día martes estará presente Abel Pintos, junto a Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva.

Los valores de las entradas por sector son:

  • Malbec: $65.000
  • Cabernet Sauvignon: $55.000
  • Chardonnay: $35.000
  • Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000
  • Tempranillo 1 y 5: $45.000
  • Bonarda: $35.000.

Abonos para las dos noches por sector:

  • Malbec: $120.000
  • Cabernet Sauvignon: $100.000
  • Chardonnay: $60.000
  • Tempranillo 2, 3 y 4: $100.000
  • Tempranillo 1 y 5: $80.000
  • Bonarda: $60.000.
