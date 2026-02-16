16 de febrero de 2026 - 12:48

Se agotó otra noche de la Vendimia 2026: las entradas que aún quedan

En los próximos días se espera que esté disponible un remanente de tickets para quienes no pudieron conseguir a tiempo.

El Gobierno provincial confirmó que la repetición del domingo 8 de marzo de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, con el atractivo del espectáculo de "90 cosechas de una misma cepa", la elección de la Reina y el show de Luciano Pereyra, agotó todas sus entradas.

De esta forma, solamente quedan tickets disponibles para los recitales del lunes 9 y martes 10, con el Chaqueño Palavecino y Abel Pintos como estrellas de cada noche, respectivamente (no habrá repetición del espectáculo artístico).

Las entradas todavía pueden adquirirse online en www.entradaweb.com.ar, colocando en la barra de búsqueda "Vendimia" y apretando en la fecha de interés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cultura_Mza/status/2023408831519449485?s=20&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, y como ocurre cada año, se espera que próximamente se ponga a la venta un remanente de entradas para el Acto Central del sábado 7 de marzo. Resta confirmación de la fecha en que estén disponibles.

Luego vendrá la etapa de canje por entradas físicas, del lunes 3 al domingo 9 de marzo en lugar de retiro a informarse pronto.

El jueves pasado, apenas duraron una hora los tickets para el Acto Central, dando muestra del interés masivo que aún genera la fiesta máxima de los mendocinos.

Vendimia 2026: precios de entradas para el Chaqueño Palavecino (lunes 9 de marzo)

  • Malbec: $65.000
  • Cabernet Sauvignon / Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000
  • Tempranillo 1 y 5: $45.000
  • Chardonnay / Bonarda: $35.000

Además del Chaqueño Palavecino, se sumarán los shows de Euge Quevedo y LBC y La Re Pandilla.

No habrá repetición del espectáculo vendimial.

Vendimia 2026: precios de entradas para Abel Pintos (martes 10 de marzo)

  • Malbec: $65.000
  • Cabernet Sauvignon / Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000
  • Tempranillo 1 y 5: $45.000
  • Chardonnay / Bonarda: $35.000

Además de Abel Pintos, se presentarán en vivo Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva.

Tampoco habrá repetición del espectáculo vendimial.

