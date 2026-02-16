Se agotó otra noche de la Vendimia 2026: las entradas que aún quedan

El Gobierno provincial confirmó que la repetición del domingo 8 de marzo de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 , con el atractivo del espectáculo de "90 cosechas de una misma cepa" , la elección de la Reina y el show de Luciano Pereyra , agotó todas sus entradas.

Ignacio de la Rosa

De esta forma, solamente quedan tickets disponibles para los recitales del lunes 9 y martes 10 , con el Chaqueño Palavecino y Abel Pintos como estrellas de cada noche, respectivamente (no habrá repetición del espectáculo artístico).

Las entradas todavía pueden adquirirse online en www.entradaweb.com.ar , colocando en la barra de búsqueda "Vendimia" y apretando en la fecha de interés.

Por otra parte, y como ocurre cada año, se espera que próximamente se ponga a la venta un remanente de entradas para el Acto Central del sábado 7 de marzo. Resta confirmación de la fecha en que estén disponibles.

Luego vendrá la etapa de canje por entradas físicas , del lunes 3 al domingo 9 de marzo en lugar de retiro a informarse pronto.

El jueves pasado, apenas duraron una hora los tickets para el Acto Central, dando muestra del interés masivo que aún genera la fiesta máxima de los mendocinos.

Vendimia 2026: precios de entradas para el Chaqueño Palavecino (lunes 9 de marzo)

Malbec: $65.000

$65.000 Cabernet Sauvignon / Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000

$55.000 Tempranillo 1 y 5: $45.000

$45.000 Chardonnay / Bonarda: $35.000

Además del Chaqueño Palavecino, se sumarán los shows de Euge Quevedo y LBC y La Re Pandilla.

No habrá repetición del espectáculo vendimial.

El Chaqueño Palavecino estará en Santa Rosa. / Gentileza El Chaqueño Palavecino canta el 9 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day

Vendimia 2026: precios de entradas para Abel Pintos (martes 10 de marzo)

Además de Abel Pintos, se presentarán en vivo Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva.

Tampoco habrá repetición del espectáculo vendimial.