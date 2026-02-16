Se agotó otra noche de la Vendimia 2026: las entradas que aún quedan

El Gobierno provincial confirmó que la repetición del domingo 8 de marzo de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, con el atractivo del espectáculo de "90 cosechas de una misma cepa", la elección de la Reina y el show de Luciano Pereyra, agotó todas sus entradas.
De esta forma, solamente quedan tickets disponibles para los recitales del lunes 9 y martes 10, con el Chaqueño Palavecino y Abel Pintos como estrellas de cada noche, respectivamente (no habrá repetición del espectáculo artístico).
Las entradas todavía pueden adquirirse online en www.entradaweb.com.ar, colocando en la barra de búsqueda "Vendimia" y apretando en la fecha de interés.
Por otra parte, y como ocurre cada año, se espera que próximamente se ponga a la venta un remanente de entradas para el Acto Central del sábado 7 de marzo. Resta confirmación de la fecha en que estén disponibles.
Luego vendrá la etapa de canje por entradas físicas, del lunes 3 al domingo 9 de marzo en lugar de retiro a informarse pronto.