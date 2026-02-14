Godoy Cruz corona hoy a su reina de la Vendimia 2026, elegida online por los propios vecinos

De a poco, el calendario de fiestas departamentales de la Vendimia 2026 comienza a cerrarse. Esta noche, con la coronación de la reina y virreina de Godoy Cruz, el Gran Mendoza cierra sus fiestas, Y solo restará que Lavalle elija a su representante en la fiesta programada para el próximo sábado, 21 de febrero.
La particularidad de la fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz es que no culminará con la elección de las jóvenes, sino con la coronación. Porque desde el jueves 12 y hasta el mediodía de este sábado 14 de febrero, son los propios vecinos y vecinas del departamento quienes han estado votando para elegir a sus propias reinas.
Y aunque la fiesta comenzará esta noche ya habiéndose definido quienes llevarán las coronas y atributos durante todo el año, recién al cierre de la fiesta -que tendrá lugar en el corazón del Parque San Vicente-, se conocerán los nombres de las representantes.
Reina y virreina de la Vendimia 2026 online en Godoy Cruz
Según destacaron desde la comuna godoicruceña, la decisión de apostar por una votación 100% virtual refleja el espíritu participativo de la comunidad y la voluntad de consolidar una Vendimia más cercana a la gente.
Todos los vecinos con mayores de 18 años y con domicilio fijado en Godoy Cruz (según el padrón electoral) están habilitados para participar de la elección. Quienes deseen hacerlo deberán ingresar a este enlace especial habilitado por el municipio (pueden hacerlo hasta el mediodía de hoy, sábado) completar algunos datos básicos y elegir a su candidata preferida entre las postulantes de los distintos distritos.
En cuanto a los festejos propiamente dichos, “Origen y Futuro” es el nombre del acto central de la Vendimia 2026 de Godoy Cruz. La puesta en escena comenzará en el San Vicente una vez culminada la tradicional Bendición de los Frutos, y para el cierre de la noche quedará la coronación de las sucesoras de Olivia Chretien y Emilia Fernández, la dupla que representó al departamento en la pasada temporada vendimial.
Música y tradición
Además del momento decisivo de la coronación, la jornada en el Parque San Vicente incluirá música y espectáculos populares, como la tradicional Peña Folclórica, donde las bandas Profecía Folk y La Huella llevarán ritmo y tradición al público presente.
Las 9 candidatas
Estas son las candidatas a reina de la Vendimia 2026 de Godoy Cruz.