Furor por la Vendimia 2026: se agotaron las entradas para el Acto Central en solo una hora

La expectativa por la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ha superado todas las previsiones oficiales. Este jueves, a tan solo una hora de haberse habilitado la plataforma de venta digital a las 13:00, el cartel de "localidades agotadas" sorprendió a miles de usuarios que buscaban su lugar para el Acto Central, previsto para el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.
Desde la Secretaría de Cultura destacaron que el interés del público fue sostenido desde el primer minuto. La comercialización se llevó a cabo exclusivamente de manera online, ofreciendo precios diferenciados según la procedencia del asistente: mendocinos, visitantes nacionales y turistas extranjeros.
La oferta incluyó desde los sectores más accesibles hasta las codiciadas gradas preferenciales, que suelen ser las primeras en completarse debido a su ubicación privilegiada.
El Acto Central se consolida nuevamente como la velada más convocante del calendario vendimial, ya que combina el espectáculo artístico principal con la esperada elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia.
Para aquellos que no lograron conseguir entradas para la noche del 7 de marzo, las autoridades informaron que todavía quedan localidades disponibles para otros eventos de la agenda.
Finalmente, se recordó a quienes ya adquirieron sus tickets que el sistema digital no es suficiente para ingresar al teatro: es indispensable realizar el canje por la entrada física. Este trámite obligatorio se podrá realizar entre el lunes 3 y el domingo 8 de marzo inclusive, en puntos de canje que serán informados oficialmente en los próximos días.