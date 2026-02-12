Furor por la Vendimia 2026: se agotaron las entradas para el Acto Central en solo una hora

El sistema de venta online registró un movimiento masivo después de las 13:00 de este jueves.

Se agotaron las entradas para el Acto Central de la Vendimia 2026

La expectativa por la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ha superado todas las previsiones oficiales. Este jueves, a tan solo una hora de haberse habilitado la plataforma de venta digital a las 13:00, el cartel de "localidades agotadas" sorprendió a miles de usuarios que buscaban su lugar para el Acto Central, previsto para el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron que el interés del público fue sostenido desde el primer minuto. La comercialización se llevó a cabo exclusivamente de manera online, ofreciendo precios diferenciados según la procedencia del asistente: mendocinos, visitantes nacionales y turistas extranjeros.

Entradas agotadas Vendimia La oferta incluyó desde los sectores más accesibles hasta las codiciadas gradas preferenciales, que suelen ser las primeras en completarse debido a su ubicación privilegiada.

El Acto Central se consolida nuevamente como la velada más convocante del calendario vendimial, ya que combina el espectáculo artístico principal con la esperada elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia.

Para aquellos que no lograron conseguir entradas para la noche del 7 de marzo, las autoridades informaron que todavía quedan localidades disponibles para otros eventos de la agenda.