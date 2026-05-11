El tiempo en Mendoza: vuelve el calorcito con un marcado ascenso de la temperatura

Tras una seguidilla de jornadas gélidas y heladas, el termómetro dará un respiro este martes con máximas que superarán los 20 grados. El cielo estará algo nublado, pero sin probabilidades de lluvia.

Luego de un inicio de semana marcado por las bajas temperaturas y las heladas en gran parte del territorio provincial, Mendoza se prepara para un martes con condiciones meteorológicas mucho más agradables. Se espera un notable ascenso de la temperatura que marcará el pulso de la jornada.

Para mañana, el pronóstico indica un cielo con poca nubosidad durante las primeras horas, incrementándose a algo nublado hacia la tarde. Los vientos serán leves y soplarán predominantemente desde el noreste, lo que favorecerá la llegada de aire más cálido a la región.

El tiempo en Mendoza: vuelve el calorcito En cuanto a los registros térmicos, se estima una mínima de 10°C en el Gran Mendoza, mientras que en zonas rurales y sectores del Valle de Uco o el Sur provincial (como Malargüe) las mínimas podrían ser inferiores, rondando los 2°C. No obstante, el gran protagonista será el sol: la máxima alcanzará los 24°C, transformando la tarde en un momento ideal para actividades al aire libre antes de la caída del sol.

Situación en Alta Montaña Para quienes deban transitar hacia el límite internacional, las condiciones en la Cordillera se mantendrán estables. Se espera un cielo con poca nubosidad y buen tiempo en general, sin registros de inestabilidad ni precipitaciones níveas para este martes. El Sistema Integrado Cristo Redentor operará bajo condiciones climáticas favorables.