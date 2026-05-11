Hot Sale: las tiendas de Mendoza ya venden casi $100 mil por compra

El Hot Sale 2026 comenzó con fuerte movimiento para las tiendas de Mendoza y dejó, antes del mediodía, un panorama marcado por el peso de la indumentaria, el consumo concentrado en un solo pago y el protagonismo de las compras realizadas desde computadoras. Según las primeras mediciones de Tiendanube, sobre más de 1.000 de sitios que operan bajo esta plataforma en la provincia, el ticket promedio alcanzó los $99.130 por orden durante las primeras horas del evento.

El rubro indumentaria volvió a posicionarse como el motor de ventas , con el 30% del total comercializado. En un contexto de bajas temperaturas y cambio de temporada, entre los productos más vendidos aparecieron chalecos, camperas y medias. Detrás se ubicaron las categorías de deco y hogar, con el 12%, seguida por salud y belleza, con el 10%.

También mostraron movimiento los rubros comida y bebida y deportes, ambos con el 8% de participación. En menor medida, las tiendas vinculadas al segmento mascotas concentraron el 3% de las ventas , mientras que otras categorías reunieron el 29% restante.

Entre los artículos más demandados por los consumidores figuraron termos y botellas, auriculares, cremas faciales y corporales y repelentes. La variedad de productos refleja un comportamiento de compra que combina necesidades estacionales, tecnología y consumo cotidiano.

Uno de los datos que más llamó la atención en las primeras horas del Hot Sale fue el predominio de las operaciones realizadas desde computadoras. El 88% de las compras se concretaron a través de PC, mientras que apenas el 12% se realizó desde teléfonos celulares. La diferencia contrasta con la tendencia habitual del comercio electrónico, donde el celular suele tener un peso mayor en la navegación y las conversiones.

En cuanto a los destinos de las órdenes generadas por las tiendas mendocinas, Mendoza encabezó el ranking de provincias receptoras. Luego se ubicaron CABA y GBA, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Los datos muestran que las empresas locales no solo venden dentro de la provincia, sino que sostienen una presencia importante en los principales centros urbanos del país.

hotsail

Las formas de pago elegidas en Mendoza

El análisis de los medios de pago también dejó señales sobre las estrategias de consumo. La tarjeta de crédito concentró el 51% de las operaciones, seguida por las transferencias, con el 25%. Más atrás quedaron las billeteras virtuales, con el 13%; la tarjeta de débito, con el 6%; y los pagos personalizados, con el 7%.

A pesar de las promociones bancarias y los planes de financiamiento disponibles durante el evento, la mayor parte de los consumidores eligió pagar en una sola cuota. El 67% de las compras se realizó en un pago, mientras que el 24% optó por tres cuotas. Apenas el 7% eligió seis pagos y solo el 2% utilizó planes de doce cuotas o más.

Las primeras horas del Hot Sale muestran así un consumidor enfocado en productos vinculados al invierno y el hogar, con compras de valor cercano a los $100 mil por orden y una marcada preferencia por evitar financiamientos largos.