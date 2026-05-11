Hot Sale 2026: cuatro Smart TV de 43" por menos de $500.000, ¿dónde comprarlos?

El Hot Sale 2026 , evento de e-commerce con importantes descuentos que abarca los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo , muestra importantes ofertas en distintos rubros. Uno de los más demandados por los usuarios es el de los televisores, debido a la cercanía del Mundial de la FIFA.

De ir a casos en particular, hay cuatro ofertas de Smart TV por menos de $500.000 , respetando calidad y funcionalidades.

El Hot Sale es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) con más de 800 marcas que apuestan a descuentos, cuotas sin interés y promociones segmentadas para intentar mover las ventas.

“En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras , el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales”, dijo Andrés Zaied, presidente de CACE.

Smart TV LED Roku AOC 43" Full HD

Disponible en On City

$289.999 (-28%)

Hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Naranja X

Hot Sale 2026: oferta Smart TV en On City Hot Sale 2026: oferta Smart TV en On City

Pantalla LED de 43" Full HD (1920x1080). Gracias a su interfaz Roku TV, acceder a más de 100.000 películas y episodios es tan sencillo como encender el equipo. El sonido no se queda atrás: cuenta con tecnología Dolby Digital MS12, que garantiza una claridad auditiva superior a través de sus 16 W de potencia.

Tiene tres entradas HDMI y conexión Wi-Fi Dual Band.

Destaca su aplicación móvil gratuita, que permite no solo controlar la TV, sino también realizar búsquedas por voz y activar la "escucha en privado", ideal para disfrutar de tus series favoritas sin interrumpir a los demás.

Smart TV LED Philips 43" Full HD

Disponible en On City

$339.999 (-21%)

Hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Naranja X

Hot Sale 2026: oferta Smart TV en On City Hot Sale 2026: oferta Smart TV en On City

Es una opción sólida para quienes buscan calidad de imagen sin complicaciones. Con una resolución Full HD (1920 x 1080p) y un brillo de 230 CD/M2, ofrece escenas claras y colores definidos.

Integración con el sistema operativo TITAN, que junto a sus 8 GB de memoria flash, permite una navegación ágil entre aplicaciones. En el apartado sonoro, la tecnología Dolby Digital MS12 garantiza una experiencia de audio inmersiva con una potencia de 16W RMS, ideal para habitaciones medianas o livings.

Smart TV Samsung 43" Full HD F6000

Disponible en Tienda Samsung

$407.999 (-32%) en un pago

(-32%) en un pago $479.999 (-20%) hasta 12 cuotas sin interés

Hot Sale 2026: oferta Smart TV en Samsung Hot Sale 2026: oferta Smart TV en Samsung

Combina la nitidez básica de la resolución Full HD (1.920 x 1.080) con la versatilidad del sistema operativo Tizen. Con una frecuencia de actualización de 60Hz, ofrece una experiencia visual estable, ideal para el consumo diario de contenido y televisión en vivo.

En cuanto a su diseño, el equipo destaca por su versatilidad de montaje: con soporte alcanza los 590 mm de alto, mientras que su perfil sin base se reduce a apenas 75.8 mm de profundidad, permitiendo una instalación estética en pared. Además, cuenta con el respaldo legal del ID de Ramatel H-31334, garantizando su homologación para el mercado local. Tiene dos entradas HDMI y una USB.

Smart TV TCL 43" QLED Google TV

Disponible en Carrefour

$449.000 (adicional 10% en un pago)

(adicional 10% en un pago) Hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard

Hot Sale 2026: oferta Smart TV en Carrefour Hot Sale 2026: oferta Smart TV en Carrefour

Si buscás una imagen que realmente destaque, la tecnología QLED de TCL marca la diferencia, ofreciendo un brillo y una intensidad de color que no encontrás en televisores comunes.

La experiencia de usuario está garantizada por Google TV, que organiza el contenido de todas tus plataformas (Netflix, Disney+, Spotify) en una sola pantalla y la comodidad de su integración con Android.

Además, la inclusión de Dolby Audio y un control remoto con comando de voz lo convierten en uno de los centros de entretenimiento más completos y modernos de fabricación nacional.