Cuándo es el Hot Sale 2026: comienzan los preparativos para las ofertas online

Desde la CACE invitan a las empresas y comercios a adherirse. Cómo participar.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) confirmó la fecha del Hot Sale 2026 y comenzó con los preparativos para ofrecer las mejores ofertas online. De este modo, ya inició la apertura de contrataciones para la edición de este año de uno de los eventos digitales de ventas más relevantes del ecosistema del ecommerce argentino.

El evento se realizará el 13 y 14 de mayo por lo que para participar de esta iniciativa ofrece a las empresas la posibilidad de amplificar su visibilidad. Además, según comunicó la CACE se invitó a las empresas a ampliar la base de clientes y aumentar sus ventas en una plataforma con millones de usuarios activos.

Desde su lanzamiento en 2014, Hot Sale reúne a cientos de marcas de todo el territorio argentino durante tres jornadas de descuentos y promociones, convirtiéndose en una fecha clave dentro del calendario del comercio online.

Las compañías que se suman al evento pueden utilizar las denominaciones oficiales “Hot Sale” y “Hot Week” en sus campañas, lo que fortalece su posicionamiento y facilita el alcance a nuevos consumidores gracias al alto tráfico que registra el sitio oficial.

Además del impacto comercial, la participación incluye acceso a instancias de formación específicas, como el Hot Sale Training, orientadas a optimizar el rendimiento de las empresas durante el evento. A esto se suman herramientas de seguimiento con métricas en tiempo real y un informe final que detalla los principales resultados e indicadores, permitiendo evaluar el desempeño y capitalizar aprendizajes para futuras ediciones.