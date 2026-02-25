25 de febrero de 2026 - 11:19

Cuándo es el Hot Sale 2026: comienzan los preparativos para las ofertas online

Desde la CACE invitan a las empresas y comercios a adherirse. Cómo participar.

Ya se preparan para el Hot Sale 2026 en Argentina

Ya se preparan para el Hot Sale 2026 en Argentina

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) confirmó la fecha del Hot Sale 2026 y comenzó con los preparativos para ofrecer las mejores ofertas online. De este modo, ya inició la apertura de contrataciones para la edición de este año de uno de los eventos digitales de ventas más relevantes del ecosistema del ecommerce argentino.

Leé además

acuerdo con estados unidos: que dijo vargas arizu sobre los aranceles al vino argentino

Acuerdo con Estados Unidos: qué dijo Vargas Arizu sobre los aranceles al vino argentino

Por Redacción Economía
El aumento para empleadas domésticas se aplicará en febrero y marzo con bonos según la carga horaria semanal.

Empleadas domésticas con aumento y bono: cuánto cobrará una niñera en marzo por media jornada

Por Melisa Sbrocco

El evento se realizará el 13 y 14 de mayo por lo que para participar de esta iniciativa ofrece a las empresas la posibilidad de amplificar su visibilidad. Además, según comunicó la CACE se invitó a las empresas a ampliar la base de clientes y aumentar sus ventas en una plataforma con millones de usuarios activos.

Desde su lanzamiento en 2014, Hot Sale reúne a cientos de marcas de todo el territorio argentino durante tres jornadas de descuentos y promociones, convirtiéndose en una fecha clave dentro del calendario del comercio online.

Las compañías que se suman al evento pueden utilizar las denominaciones oficiales “Hot Sale” y “Hot Week” en sus campañas, lo que fortalece su posicionamiento y facilita el alcance a nuevos consumidores gracias al alto tráfico que registra el sitio oficial.

Además del impacto comercial, la participación incluye acceso a instancias de formación específicas, como el Hot Sale Training, orientadas a optimizar el rendimiento de las empresas durante el evento. A esto se suman herramientas de seguimiento con métricas en tiempo real y un informe final que detalla los principales resultados e indicadores, permitiendo evaluar el desempeño y capitalizar aprendizajes para futuras ediciones.

Ser socio de la CACE es un requisito para participar de Hot Sale. Esta Cámara es una Asociación Civil sin fines de lucro constituida en el año 1999 con el propósito de divulgar y promover el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y los negocios, las comunicaciones, el comercio y los negocios electrónicos.

Fechas clave

Hot Sale 2026: del 11 al 13 de mayo

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Uspallata fue sede de un encuentro de talleres textiles, proveedores de industrias de Mendoza

Uspallata fue sede de un encuentro de talleres textiles, proveedores de industrias de Mendoza

Por Redacción Economía
Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio.

Grinman: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio para tener una Argentina normal"

Por Redacción Economía
El recorte de personal se acordó con el gremio para sostener la continuidad de la producción.

Qué pasa con la cervecería Quilmes: avanza con retiros voluntarios y recorta drásticamente su personal

Por Redacción Economía
Superávit en Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas, con superávit por segundo año consecutivo: no pidió fondos al Tesoro

Por Redacción Economía