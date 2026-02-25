25 de febrero de 2026 - 12:18

Uspallata fue sede de un encuentro de talleres textiles, proveedores de industrias de Mendoza

La reunión promovió la articulación entre provincia, municipios, sector privado y unidades productivas textiles de Las Heras, Tupungato y Ciudad de Mendoza.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Uspallata fue sede este martes del Encuentro de Talleres de Producción Textil de Mendoza, una jornada orientada a consolidar la articulación entre proyectos productivos y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado para el desarrollo provincial.

El taller anfitrión fue el Taller Textil Industrial Pazandino “Hilos de Montaña”, una iniciativa de PSJ Cobre Mendocino en alianza con la empresa Xinca. Más tarde, en el Centro Cultural de Uspallata, se desarrolló una instancia de capacitación y vinculación con la participación de referentes provinciales y municipales, equipos técnicos y representantes del sector empresario, entre ellos integrantes de Xinca y Mendotex.

Durante la jornada se presentaron los talleres Tupuntex (Tupungato), La Máquina de Volar (Ciudad de Mendoza) y el propio Taller Textil Industrial Pazandino (Uspallata – Las Heras).

Los talleristas compartieron experiencias vinculadas a la producción, la organización interna y la inserción en distintas cadenas de valor provinciales. El intercambio permitió poner en común capacidades técnicas, desafíos y perspectivas de crecimiento, con el objetivo de fortalecer el trabajo en red entre unidades productivas textiles de distintos departamentos.

Desarrollo con mirada de largo plazo

Valentina Cassino, gerente de Relacionamiento y Comunicación de PSJ Cobre Mendocino, subrayó la relevancia de la propuesta. “Este encuentro representa un hito muy importante de colaboración. Que talleres de distintos puntos de la provincia visiten Uspallata e intercambien experiencias fortalece la identidad del pueblo y el desarrollo real y sostenible que buscamos impulsar a largo plazo”, expresó.

Asimismo, remarcó que Pazandino forma parte de una estrategia más amplia. “Nuestro objetivo es que se consolide como una unidad productiva con independencia, más allá de la contratación con la mina. Esto está en línea con nuestro programa de desarrollo de proveedores y con nuestro plan de formación técnica en Uspallata, orientado a generar capacidades locales para avanzar en la contratación de mano de obra y empresas del distrito”, manifestó.

Desde el Gobierno provincial, Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, señaló: “Desde el Ministerio apostamos a la construcción de alianzas estratégicas en el territorio. Estos encuentros permiten compartir experiencias reales de producción, complementarse y generar vínculos que potencien el desarrollo. Cuando el sector privado, los municipios y la provincia trabajan juntos, se fortalece el desarrollo productivo y también el desarrollo personal de quienes forman parte de estos espacios”.

Municipios y empresas, clave en la cadena de valor

Desde el ámbito municipal, Germán Sosa, director de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Las Heras, sostuvo que “La colaboración entre lo público y lo privado permite que estos proyectos se concreten. Desde el municipio acompañamos estas iniciativas porque generan trabajo genuino y fortalecen a nuestra comunidad”.

En la misma línea, Facundo Cabrera, director de Empleo y Economía Social de la Ciudad de Mendoza, destacó: “Estos encuentros nos permiten intercambiar experiencias, conocer cómo trabajan otros talleres y vincularnos con distintas cadenas productivas. Apostamos a generar empleo y aportar valor a sectores industriales estratégicos de la provincia”.

Por su parte, Gastón Livellara, director de Desarrollo Económico y Turismo de Tupungato, expresó: “Vincularnos, conocernos y proyectarnos en conjunto es fundamental para seguir creciendo. Estos espacios nos permiten aunar esfuerzos y generar oportunidades laborales a futuro”.

La agenda incluyó presentaciones institucionales, dinámicas de trabajo colaborativo, un taller de habilidades blandas a cargo del Ministerio de Producción y espacios de networking con empresas textiles como Xinca y Mendotex.

El encuentro constituyó así un paso concreto hacia la consolidación de una cadena de valor textil más integrada y profesional en Mendoza, con foco en la formación, la generación de empleo y el fortalecimiento de capacidades locales como base de un desarrollo sostenible en el territorio.

