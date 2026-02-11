11 de febrero de 2026 - 16:02

Minería integrada y sostenible: CASEMMZA fortalece el desarrollo local en Uspallata

La entidad impulsó un encuentro con la comunidad, firmó un convenio con proveedores locales y promovió la formación de mujeres emprendedoras, reafirmando su compromiso con una minería sostenible, inclusiva y con arraigo territorial.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 13.24.40
WhatsApp Image 2026-02-09 at 13.24.38
WhatsApp Image 2026-02-09 at 13.24.38 (1)
WhatsApp Image 2026-02-09 at 13.24.39
Por Redacción

Desde CASEMMZA trabajamos para impulsar el desarrollo sostenible de la minería en Mendoza y la región, con un firme compromiso con el cuidado del planeta y de las personas. Nuestra misión institucional se centra en generar conocimiento técnico, brindar herramientas de gestión y facilitar redes de colaboración que fortalezcan una cultura de la sostenibilidad basada en el trabajo conjunto y el arraigo territorial.

Leé además

El rubro Alimentos y bebidas fue el que más subió en enero, tanto en Mendoza como en la inflación promedio nacional

Inflación: después de 6 meses, Alimentos y bebidas vuelve a ser el rubro que más aumentó en Mendoza

Por Sandra Conte
La Vuelta de Mendoza se larga este jueves

Así es el cronograma completo de la 50° edición de la Vuelta de Mendoza

Por  Gustavo Villarroel  y Emanuel Cenci

En este camino, CASEMMZA Mujeres cumple un rol fundamental orientado a promover la participación, permanencia y liderazgo de mujeres en la industria minera y en toda su cadena de valor, a través de espacios de formación en habilidades blandas, liderazgo y comunicación, entendiendo que el desarrollo sostenible también se construye desde la inclusión y la igualdad de oportunidades.

El sábado se llevó adelante el encuentro “Mendoza, Uspallata por una Minería integrada”, una iniciativa que reunió a Uspallata Minera, la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata y la comunidad local, con el objetivo principal de fortalecer vínculos, generar confianza y abrir un espacio de intercambio genuino, cercano e inclusivo entre los distintos actores del territorio.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 13.24.38 (1)

Durante la jornada se firmó un convenio con proveedores y emprendedores de Uspallata, que reafirma la importancia de los acuerdos estratégicos para el crecimiento y el futuro de la comunidad. El acuerdo fue suscripto en el Hotel Valle Andino y contó con la participación de 150 personas, entre empresarios, emprendedores y vecinos.

Además, se dictó el taller “Del talento al desarrollo”, una propuesta pensada para acompañar a mujeres emprendedoras de la comunidad en el proceso de profesionalización y crecimiento de sus proyectos, reconociendo el valor del talento local y su potencial transformador.

La actividad brindó herramientas conceptuales y prácticas vinculadas a la gestión, organización y toma de decisiones estratégicas, promoviendo la transición desde modelos de trabajo informales hacia esquemas de gestión más sólidos, sostenibles y competitivos, al tiempo que fomentó el intercambio de experiencias y el aprendizaje colectivo.

Desde CASEMMZA reafirmamos una mirada de sostenibilidad que impulsa el desarrollo conjunto, acerca oportunidades reales y construye relaciones basadas en la colaboración, el compromiso con la comunidad local y la convicción de que una minería sostenible es aquella que crece junto a las personas y los territorios donde se desarrolla.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arranca la Vuelta de Mendoza, un evento sin igual en el país

Comienza la Vuelta de Mendoza, en una edición que promete ser histórica

Por Gustavo Villarroel
Entradas para Vendimia 2026: dónde comprar para Luciano Pereyra, Abel Pintos y Chaqueño PalavecinoFiesta Nacional de la Vendimia. 

Entradas para Vendimia 2026: dónde comprar para Luciano Pereyra, Abel Pintos y Chaqueño Palavecino

Por Redacción Espectáculos
La agencia N° 510 Los Carris, en Godoy Cruz, donde se vendió el Loto Plus que ganó un jubilado mendocino

Quién es el mendocino que ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus: nadie puede creer su historia

Por Redacción Sociedad
El cura mendocino Mauricio Elías en Francia

El cura mendocino que lideró en Francia el rosario de la Virgen de Lourdes: su emotiva historia

Por Enrique Pfaab