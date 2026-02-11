Minería integrada y sostenible: CASEMMZA fortalece el desarrollo local en Uspallata

La entidad impulsó un encuentro con la comunidad, firmó un convenio con proveedores locales y promovió la formación de mujeres emprendedoras, reafirmando su compromiso con una minería sostenible, inclusiva y con arraigo territorial.

Desde CASEMMZA trabajamos para impulsar el desarrollo sostenible de la minería en Mendoza y la región, con un firme compromiso con el cuidado del planeta y de las personas. Nuestra misión institucional se centra en generar conocimiento técnico, brindar herramientas de gestión y facilitar redes de colaboración que fortalezcan una cultura de la sostenibilidad basada en el trabajo conjunto y el arraigo territorial.

En este camino, CASEMMZA Mujeres cumple un rol fundamental orientado a promover la participación, permanencia y liderazgo de mujeres en la industria minera y en toda su cadena de valor, a través de espacios de formación en habilidades blandas, liderazgo y comunicación, entendiendo que el desarrollo sostenible también se construye desde la inclusión y la igualdad de oportunidades.

El sábado se llevó adelante el encuentro “Mendoza, Uspallata por una Minería integrada”, una iniciativa que reunió a Uspallata Minera, la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata y la comunidad local, con el objetivo principal de fortalecer vínculos, generar confianza y abrir un espacio de intercambio genuino, cercano e inclusivo entre los distintos actores del territorio.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 13.24.38 (1) Durante la jornada se firmó un convenio con proveedores y emprendedores de Uspallata, que reafirma la importancia de los acuerdos estratégicos para el crecimiento y el futuro de la comunidad. El acuerdo fue suscripto en el Hotel Valle Andino y contó con la participación de 150 personas, entre empresarios, emprendedores y vecinos.

Además, se dictó el taller “Del talento al desarrollo”, una propuesta pensada para acompañar a mujeres emprendedoras de la comunidad en el proceso de profesionalización y crecimiento de sus proyectos, reconociendo el valor del talento local y su potencial transformador.

La actividad brindó herramientas conceptuales y prácticas vinculadas a la gestión, organización y toma de decisiones estratégicas, promoviendo la transición desde modelos de trabajo informales hacia esquemas de gestión más sólidos, sostenibles y competitivos, al tiempo que fomentó el intercambio de experiencias y el aprendizaje colectivo. Desde CASEMMZA reafirmamos una mirada de sostenibilidad que impulsa el desarrollo conjunto, acerca oportunidades reales y construye relaciones basadas en la colaboración, el compromiso con la comunidad local y la convicción de que una minería sostenible es aquella que crece junto a las personas y los territorios donde se desarrolla.