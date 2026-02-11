Cornejo denunció a varias cuentas por la difusión de un video personal con "fake news"

El mandatario mendocino desmintió un video que lo ubicaba en París durante su gira oficial, asegurando que las imágenes fueron tomadas en Mendoza.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, presentó este miércoles una denuncia formal ante la Justicia con el objetivo de que se investigue la difusión de un video manipulado que contiene información falsa sobre su actividad personal.

El mandatario provincial denunció que se trata de una "difamación basada en una fake news" que intentó instalar que el video fue filmado en París, Francia, en el marco de su actual gira oficial, cuando en realidad las imágenes corresponden a un local gastronómico en un espacio abierto de Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2021688290613862405?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy presenté formalmente una denuncia ante la Justicia (P. 16101/26), para que se investigue la difusión de un video manipulado con información falsa. Se trata de una difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió.



El video en cuestión fue… pic.twitter.com/vQuhHHpuZ2 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 11, 2026 Cornejo calificó el hecho como una "mentira deliberada" y una manipulación intencional de la información. Según detalló el gobernador, la operación fue difundida a través de la plataforma Instagram por las cuentas denominadas "Mandril mendocino", "Orko polentero", "Ojo con el pueblo" y "Bien Cuyano".

"Mi vida privada no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias", sentenció el mandatario provincial, subrayando que ha decidido responder a través de la vía institucional de la Justicia.

En sus declaraciones, el gobernador advirtió sobre el peligro de naturalizar la invención de hechos y la alteración de contextos en las redes sociales, haciendo hincapié en el uso de herramientas tecnológicas o inteligencia artificial para fabricar noticias falsas. Para el mandatario, cuando estas acciones buscan afectar el honor o distorsionar la conversación pública, debe existir una responsabilidad legal clara.

Como consecuencia de este episodio, Cornejo anunció que impulsará un proyecto de ley a nivel nacional para que la difusión maliciosa de hechos falsos tenga sanción legal en todo el territorio argentino. El gobernador concluyó afirmando que, si bien la exposición política puede ser dura, la "mentira organizada" no debe ser considerada una parte legítima de esa realidad.