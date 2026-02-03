Cornejo eligió a dos funcionarios tras un concurso y mandó sus pliegos al Senado

El Gobierno envió al Senado los pliegos de Raúl Faura y Cristian Azar para ocupar cargos en el directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico ( EPRE ), el organismo encargado de controlar la prestación del servicio eléctrico en todo el territorio provincial.

Las candidaturas de los futuros funcionarios surgieron tras el concurso público 123/25, convocado en junio por el Ministerio de Energía y Ambiente para cubrir las vacantes existentes en el EPRE.

De esta manera, se completa la propuesta elevada por el gobernador Alfredo Cornejo , que se inició el año pasado con la postulación de Héctor Laspada .

La ley 6497 establece que el directorio del EPRE está integrado por tres miembros , designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado provincial, y que su selección debe realizarse mediante un concurso público basado en antecedentes y competencias específicas en materia de regulación del sistema eléctrico.

A partir de la convocatoria, se recibieron postulaciones y se desarrolló un proceso de evaluación de antecedentes y conocimientos técnicos que terminó el 15 de julio en la sede del Ministerio de Energía y Ambiente.

La comisión evaluadora ad hoc estuvo integrada por Alejandro Mas, director de Servicios Eléctricos; Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería; Emanuel Juan, director de Gestión de Proyectos y Contratos, y Mariana Lima, directora de Recursos Humanos.

Concluida la evaluación, la comisión definió una nómina de seis personas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley, sin orden de mérito, y elevó el listado al Poder Ejecutivo para su consideración.

Los postulantes que superaron esta instancia fueron Laspada, Leonardo Yapur, Cristian Azar, Raúl Faura, Ángel Garay y Agustina Llaver.

Yapur es concejal del radicalismo en San Rafael y senador electo.

Perfil de los elegidos por Cornejo

Raúl Faura es ingeniero electrónico. A lo largo de su carrera se desempeñó como gerente técnico de la Regulación del EPRE, coordinador de revisiones tarifarias desde 2003 y responsable de áreas vinculadas al análisis de concesiones, la calidad del producto técnico y el desarrollo de esquemas tarifarios.

Su trayectoria incluye también la representación de la Provincia en instancias internacionales, como la audiencia del caso CIADI vinculada a la renegociación de contratos de concesión del servicio eléctrico.

Por su parte, Cristian Azar es abogado. Se desempeñó durante más de seis años como gerente general del EPRE, donde también estuvo a cargo de la Gerencia Jurídica de la Regulación y de la Secretaría General.