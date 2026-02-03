Cornejo eligió a dos funcionarios tras un concurso y mandó sus pliegos al Senado

El Gobierno envió al Senado los pliegos de Raúl Faura y Cristian Azar para ocupar cargos en el directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), el organismo encargado de controlar la prestación del servicio eléctrico en todo el territorio provincial.
Las candidaturas de los futuros funcionarios surgieron tras el concurso público 123/25, convocado en junio por el Ministerio de Energía y Ambiente para cubrir las vacantes existentes en el EPRE.
De esta manera, se completa la propuesta elevada por el gobernador Alfredo Cornejo, que se inició el año pasado con la postulación de Héctor Laspada.
La selección de funcionarios
La ley 6497 establece que el directorio del EPRE está integrado por tres miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado provincial, y que su selección debe realizarse mediante un concurso público basado en antecedentes y competencias específicas en materia de regulación del sistema eléctrico.
A partir de la convocatoria, se recibieron postulaciones y se desarrolló un proceso de evaluación de antecedentes y conocimientos técnicos que terminó el 15 de julio en la sede del Ministerio de Energía y Ambiente.
La comisión evaluadora ad hoc estuvo integrada por Alejandro Mas, director de Servicios Eléctricos; Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería; Emanuel Juan, director de Gestión de Proyectos y Contratos, y Mariana Lima, directora de Recursos Humanos.
Concluida la evaluación, la comisión definió una nómina de seis personas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley, sin orden de mérito, y elevó el listado al Poder Ejecutivo para su consideración.
Los postulantes que superaron esta instancia fueron Laspada, Leonardo Yapur, Cristian Azar, Raúl Faura, Ángel Garay y Agustina Llaver.
Yapur es concejal del radicalismo en San Rafael y senador electo.
Perfil de los elegidos por Cornejo
Raúl Faura es ingeniero electrónico. A lo largo de su carrera se desempeñó como gerente técnico de la Regulación del EPRE, coordinador de revisiones tarifarias desde 2003 y responsable de áreas vinculadas al análisis de concesiones, la calidad del producto técnico y el desarrollo de esquemas tarifarios.
Su trayectoria incluye también la representación de la Provincia en instancias internacionales, como la audiencia del caso CIADI vinculada a la renegociación de contratos de concesión del servicio eléctrico.
Por su parte, Cristian Azar es abogado. Se desempeñó durante más de seis años como gerente general del EPRE, donde también estuvo a cargo de la Gerencia Jurídica de la Regulación y de la Secretaría General.