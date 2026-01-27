El estudiante: Cornejo felicitó a un funcionario del Gobierno por sus calificaciones

Cornejo felicitó a un funcionario del Gobierno que fue distinguido a nivel internacional por sus notas como estudiante de una escuela de negocios.

"Quiero felicitar a nuestro jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda y director de Modernización del Gobierno de Mendoza, Facundo Biffi, por haber quedado entre los 5 mejores, sobre más de 10.000 estudiantes de 330 escuelas de negocios en 75 países, en la categoría Estudiante del Año 2026 de BGA", publicó Cornejo en sus redes sociales.

Y agregó: "Se trata de un reconocimiento internacional que destaca el profesionalismo y liderazgo de estudiantes de escuelas de negocios de todo el mundo. AMBA y BGA son asociaciones globales que acreditan y promueven los más altos estándares en educación empresarial, con presencia en más de 75 países".

"Nos llena de orgullo que este reconocimiento recaiga en alguien de nuestro equipo y reafirma la importancia de la formación, el profesionalismo y la excelencia en la función pública", completó Cornejo.

Biffi se capacitó en la UBI Business School de Bélgica. Se trata de uno de los hijos de César Biffi, exintendente de Godoy Cruz y exlegislador. En el pasado supo ser rival de Cornejo en la interna radical pero en esta gestión el gobernador lo designó en el directorio de YPF.

Dentro del Gobierno, Facundo Biffi integra la llamada "liga generacional", un grupo sólido y unido que también constituyen los ministros Natalio Mema (Gobierno), Jimena Latorre (Energía), Rodolfo Montero (Salud) Mercedes Rus (Seguridad) y Víctor Fayad (Hacienda).