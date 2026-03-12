12 de marzo de 2026 - 17:58

Encuesta: 75% de los jóvenes mendocinos no se sienten representados por la dirigencia política

Un estudio de RZ Consultora analizó las diferentes visiones que hay sobre democracia y representación política entre los franjas etarias. La juventud, muy alejada.

Una encuesta reveló un alejamiento contundente de los jóvenes con la dirigencia política actual. Foto: Archivo Los Andes

Una encuesta reveló un alejamiento contundente de los jóvenes con la dirigencia política actual. Foto: Archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Leé además

Fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel

Victoria Villarruel cumplió lo dicho en Mendoza y denunció penalmente a Luis Petri por acusarla de "golpista"

Por Martín Fernández Russo
Dos de cada tres mendocinos está a favor de la baja en edad de imputabilidad

Casi el 65% de los mendocinos están a favor de la baja de la edad de imputabilidad, según una encuesta

El estudio de opinión pública fue realizado por RZ Consultora, dirigida por el politólogo Rubén Zavi, entre el 23 de febrero y el 3 de marzo, sobre un universo de 1.320 personas de 16 años o más residentes en Mendoza.

En su análisis, el consultor señaló que “el estudio sobre democracia, representación y confianza institucional en Mendoza deja un mensaje claro: la democracia no está en crisis de legitimidad formal, pero sí enfrenta una crisis de rendimiento y representación. Y el foco más crítico está en el electorado joven”.

Evaluación del funcionamiento de la democracia

En primer lugar, la consultora preguntó “¿cómo evalúa el funcionamiento de la democracia en Argentina?”. El resultado general fue mayoritariamente positivo: un 49% se inclinó por las opciones “bien” (39,44%) y “muy bien” (9,39%).

En contraste, un 32% respondió “muy mal” (28,17%) o “mal” (3,76%), mientras que un 19% evaluó el funcionamiento como “regular”.

Encuesta-imagen 3

Sin embargo, al desagregar las respuestas por edad quedó al descubierto la visión negativa de los jóvenes. Entre los encuestados de 16 a 24 años, un 53% respondió que la democracia funciona “muy mal”.

En el segmento de 25 a 44 años se registró una respuesta similar: el 46,67% eligió la opción “muy mal”, aunque un 33,33% valoró el funcionamiento como “muy bien”.

Entre los mayores de 45 años, en cambio, predominó una mirada más favorable: un 50,30% evaluó el funcionamiento de la democracia como “bien”, por encima del resto de las opciones.

Encuesta-imagen 4

Según el análisis de Rubén Zavi, “los jóvenes no cuestionan el régimen democrático en sí; cuestionan su desempeño”.

Evalúan resultados, no principios. Esto tiene una consecuencia política directa: el voto joven se moviliza menos por apelaciones institucionales tradicionales y más por eficacia, coherencia y autenticidad”, aseguró el consultor.

Representación política en crisis

La segunda pregunta del estudio fue “¿se siente representado por la dirigencia política actual?”, y la tendencia volvió a ser mayoritariamente negativa en los tres segmentos etarios. Un 64% respondió “nada” (43,66%) o “poco” (20,19%), mientras que un 36% expresó una posición moderada (19,72%) o positiva (16,43%).

Encuesta-imagen 1

En el desagregado, el segmento de jóvenes de 16 a 24 años, se diferenció con la respuesta “nada” en un 74,24%. Lejos quedó la opción "poco" con un 15,15%; mientras que "mucho" y "algo" se hundieron con menos del 7%, respectivamente.

En el grupo de 25 a 44 años, un 43% contestó de la misma manera: "nada" de representación con la dirigencia política actual. Mientras que el resto de las respuestas -"poco", "algo" y "mucho"- variaron entre el 20% y el 16%.

Entre los mayores de 45 años también predominó la opción más negativa, aunque con menor intensidad: un 29,93% respondió “nada”, acompañado por un 26,53% de una valoración moderada.

Encuesta-imagen 2

Sobre este punto, Zavi señaló entre sus conclusiones que “la brecha no es solo ideológica: es identitaria”. “La política no está logrando interpelar generacionalmente. Aquí hay una advertencia para la dirigencia: no alcanza con gestionar; es necesario reconstruir vínculo y credibilidad”, apuntó.

Otras consultas del estudio

En otro apartado, la encuesta preguntó “¿qué institución le genera más confianza?”. El resultado mostró un escenario dividido entre el Gobierno nacional (25,35%), el Gobierno provincial (23%) y los intendentes (22,07%).

Por último, al consultar qué reformas políticas o institucionales deberían ser prioritarias para mejorar la calidad democrática en la Argentina, la respuesta predominante fue “lucha contra la corrupción”, con 38,03%. Le siguieron “independencia de la Justicia” (17,37%) y “profesionalización del Estado” (15,02%).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este lunes se conocerá al segundo concursante eliminado de Gran Hermano.

La encuesta que siempre acierta ya definió al segundo eliminado de Gran Hermano

Encuesta nacional: cómo quedó la imagen de Milei, Bullrich y Cristina

Encuesta nacional: así quedó la imagen de Milei, Bullrich, Cristina Kirchner y Kicillof en un ranking

La corona oficial de la Reina de la Vendimia 

Votá por tu Reina favorita: qué departamento se quedará con la corona 2026

Javier y Karina Milei defendieron a Manuel Adorni tras las críticas por su viaje a Estados Unidos

Javier y Karina Milei defendieron a Adorni tras las críticas por su viaje a Estados Unidos con su esposa