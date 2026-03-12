Encuesta: 75% de los jóvenes mendocinos no se sienten representados por la dirigencia política

El estudio de opinión pública fue realizado por RZ Consultora, dirigida por el politólogo Rubén Zavi, entre el 23 de febrero y el 3 de marzo, sobre un universo de 1.320 personas de 16 años o más residentes en Mendoza.
En su análisis, el consultor señaló que “el estudio sobre democracia, representación y confianza institucional en Mendoza deja un mensaje claro: la democracia no está en crisis de legitimidad formal, pero sí enfrenta una crisis de rendimiento y representación. Y el foco más crítico está en el electorado joven”.
Evaluación del funcionamiento de la democracia
En primer lugar, la consultora preguntó “¿cómo evalúa el funcionamiento de la democracia en Argentina?”. El resultado general fue mayoritariamente positivo: un 49% se inclinó por las opciones “bien” (39,44%) y “muy bien” (9,39%).
En contraste, un 32% respondió “muy mal” (28,17%) o “mal” (3,76%), mientras que un 19% evaluó el funcionamiento como “regular”.
Sin embargo, al desagregar las respuestas por edad quedó al descubierto la visión negativa de los jóvenes. Entre los encuestados de 16 a 24 años, un 53% respondió que la democracia funciona “muy mal”.
En el segmento de 25 a 44 años se registró una respuesta similar: el 46,67% eligió la opción “muy mal”, aunque un 33,33% valoró el funcionamiento como “muy bien”.
Entre los mayores de 45 años, en cambio, predominó una mirada más favorable: un 50,30% evaluó el funcionamiento de la democracia como “bien”, por encima del resto de las opciones.
Según el análisis de Rubén Zavi, “los jóvenes no cuestionan el régimen democrático en sí; cuestionan su desempeño”.
“Evalúan resultados, no principios. Esto tiene una consecuencia política directa: el voto joven se moviliza menos por apelaciones institucionales tradicionales y más por eficacia, coherencia y autenticidad”, aseguró el consultor.
Representación política en crisis
La segunda pregunta del estudio fue “¿se siente representado por la dirigencia política actual?”, y la tendencia volvió a ser mayoritariamente negativa en los tres segmentos etarios. Un 64% respondió “nada” (43,66%) o “poco” (20,19%), mientras que un 36% expresó una posición moderada (19,72%) o positiva (16,43%).
En el desagregado, el segmento de jóvenes de 16 a 24 años, se diferenció con la respuesta “nada” en un 74,24%. Lejos quedó la opción "poco" con un 15,15%; mientras que "mucho" y "algo" se hundieron con menos del 7%, respectivamente.
En el grupo de 25 a 44 años, un 43% contestó de la misma manera: "nada" de representación con la dirigencia política actual. Mientras que el resto de las respuestas -"poco", "algo" y "mucho"- variaron entre el 20% y el 16%.
Entre los mayores de 45 años también predominó la opción más negativa, aunque con menor intensidad: un 29,93% respondió “nada”, acompañado por un 26,53% de una valoración moderada.
Sobre este punto, Zavi señaló entre sus conclusiones que “la brecha no es solo ideológica: es identitaria”. “La política no está logrando interpelar generacionalmente. Aquí hay una advertencia para la dirigencia: no alcanza con gestionar; es necesario reconstruir vínculo y credibilidad”, apuntó.
Otras consultas del estudio
En otro apartado, la encuesta preguntó “¿qué institución le genera más confianza?”. El resultado mostró un escenario dividido entre el Gobierno nacional (25,35%), el Gobierno provincial (23%) y los intendentes (22,07%).
Por último, al consultar qué reformas políticas o institucionales deberían ser prioritarias para mejorar la calidad democrática en la Argentina, la respuesta predominante fue “lucha contra la corrupción”, con 38,03%. Le siguieron “independencia de la Justicia” (17,37%) y “profesionalización del Estado” (15,02%).