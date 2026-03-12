Encuesta: 75% de los jóvenes mendocinos no se sienten representados por la dirigencia política

Casi el 65% de los mendocinos están a favor de la baja de la edad de imputabilidad, según una encuesta

El estudio de opinión pública fue realizado por RZ Consultora , dirigida por el politólogo Rubén Zavi , entre el 23 de febrero y el 3 de marzo, sobre un universo de 1.320 personas de 16 años o más residentes en Mendoza.

En su análisis, el consultor señaló que “el estudio sobre democracia , representación y confianza institucional en Mendoza deja un mensaje claro: la democracia no está en crisis de legitimidad formal , pero sí enfrenta una crisis de rendimiento y representación . Y el foco más crítico está en el electorado joven” .

En primer lugar, la consultora preguntó “¿cómo evalúa el funcionamiento de la democracia en Argentina?” . El resultado general fue mayoritariamente positivo : un 49% se inclinó por las opciones “bien” (39,44%) y “muy bien” (9,39%) .

En contraste, un 32% respondió “muy mal” (28,17%) o “mal” (3,76%) , mientras que un 19% evaluó el funcionamiento como “regular” .

Encuesta-imagen 3

Sin embargo, al desagregar las respuestas por edad quedó al descubierto la visión negativa de los jóvenes. Entre los encuestados de 16 a 24 años, un 53% respondió que la democracia funciona “muy mal”.

En el segmento de 25 a 44 años se registró una respuesta similar: el 46,67% eligió la opción “muy mal”, aunque un 33,33% valoró el funcionamiento como “muy bien”.

Entre los mayores de 45 años, en cambio, predominó una mirada más favorable: un 50,30% evaluó el funcionamiento de la democracia como “bien”, por encima del resto de las opciones.

Encuesta-imagen 4

Según el análisis de Rubén Zavi, “los jóvenes no cuestionan el régimen democrático en sí; cuestionan su desempeño”.

“Evalúan resultados, no principios. Esto tiene una consecuencia política directa: el voto joven se moviliza menos por apelaciones institucionales tradicionales y más por eficacia, coherencia y autenticidad”, aseguró el consultor.

Representación política en crisis

La segunda pregunta del estudio fue “¿se siente representado por la dirigencia política actual?”, y la tendencia volvió a ser mayoritariamente negativa en los tres segmentos etarios. Un 64% respondió “nada” (43,66%) o “poco” (20,19%), mientras que un 36% expresó una posición moderada (19,72%) o positiva (16,43%).

Encuesta-imagen 1

En el desagregado, el segmento de jóvenes de 16 a 24 años, se diferenció con la respuesta “nada” en un 74,24%. Lejos quedó la opción "poco" con un 15,15%; mientras que "mucho" y "algo" se hundieron con menos del 7%, respectivamente.

En el grupo de 25 a 44 años, un 43% contestó de la misma manera: "nada" de representación con la dirigencia política actual. Mientras que el resto de las respuestas -"poco", "algo" y "mucho"- variaron entre el 20% y el 16%.

Entre los mayores de 45 años también predominó la opción más negativa, aunque con menor intensidad: un 29,93% respondió “nada”, acompañado por un 26,53% de una valoración moderada.

Encuesta-imagen 2

Sobre este punto, Zavi señaló entre sus conclusiones que “la brecha no es solo ideológica: es identitaria”. “La política no está logrando interpelar generacionalmente. Aquí hay una advertencia para la dirigencia: no alcanza con gestionar; es necesario reconstruir vínculo y credibilidad”, apuntó.

Otras consultas del estudio

En otro apartado, la encuesta preguntó “¿qué institución le genera más confianza?”. El resultado mostró un escenario dividido entre el Gobierno nacional (25,35%), el Gobierno provincial (23%) y los intendentes (22,07%).

Por último, al consultar qué reformas políticas o institucionales deberían ser prioritarias para mejorar la calidad democrática en la Argentina, la respuesta predominante fue “lucha contra la corrupción”, con 38,03%. Le siguieron “independencia de la Justicia” (17,37%) y “profesionalización del Estado” (15,02%).