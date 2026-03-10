Casi el 65% de los mendocinos están a favor de la baja de la edad de imputabilidad, según una encuesta

Según los datos relevados en el Gran Mendoza por la consultora Demokratia , dos de cada tres mendocinos se mostraron a favor de la baja de la edad de imputabilidad , una de las reformas legislativas más debatidas en la actualidad.

El informe de la consultora liderada por el analista Nicolás González Perejamo, arrojó que el 64,73% de los encuestados se manifestó a favor de la iniciativa, la cual ya fue promulgada el pasado lunes.

El informe, basado en 715 entrevistas presenciales realizadas entre el 2 y el 6 de marzo de 2026, muestra que solo un 10,29% de la población rechaza la medida, mientras que un significativo 24,98% aún no tiene una postura definida.

El debate técnico sobre la normativa, recientemente aprobada por el Senado, aún no ha sido plenamente procesado por la población. Si bien el 85,25% de los consultados afirma estar "algo informado" , el estudio advierte que el conocimiento sobre los detalles técnicos y las estadísticas reales es limitado.

Solo un 13,27% se considera "poco informado", lo que indica que, aunque existe interés, la base informativa de la sociedad es mayormente superficial.

Información sobre la baja de la edad de imputabilidad

Este escenario plantea un desafío para las autoridades y especialistas: conciliar una demanda social de seguridad basada en construcciones simbólicas con una realidad estadística que muestra avances en la rehabilitación juvenil bajo el sistema actual.

baja de la edad de imputabilidad Posición ante la baja de la edad de imputabilidad distribuido por género Demokratia

En cuanto a la posición por género ante la baja de la edad de imputabilidad, el 61,05% de las mujeres está a favor de la baja, mientras que un 12,54% está en contra de dicha posición. Por otro lado, entre los hombres el 67,92% manifestó su apoyo a la medida y el 8,13% en contra de la misma.

En cuanto al nivel educativo, entre aquellos que terminaron la primaria hay un apoyo del 69,13%. En los que terminaron la secundaria la posición a favor llega al 64,19% y en los que tienen nivel universitario completo o incompleto llega al 60,29%.

baja de la edad de imputabilidad Posición ante la baja de la edad de imputabilidad distribuido por formación Demokratia

Los motivos del apoyo entre mendocinos

El apoyo de los mendocinos parece sostenerse en dos pilares fundamentales. Por un lado, la reforma funciona como un "refugio psicológico" frente a una sensación de inseguridad persistente en el inconsciente colectivo.

Por otro lado, existe una fuerte confianza en el valor disuasorio de la norma. La ciudadanía percibe que endurecer las penas desalentará la participación de menores en delitos y dificultará que el crimen organizado los reclute como piezas estratégicas.

No obstante, el informe destaca un matiz regional: aunque el respaldo en Mendoza es mayoritario, los valores se ubican ligeramente por debajo de los promedios nacionales, lo que sugiere una mirada más prudente por parte de la sociedad local.