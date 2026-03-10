Uber Eats vuelve a Argentina y Mendoza será una de las primeras ciudades donde funcionará

La plataforma de delivery Uber Eats volverá a operar en Argentina y Mendoza será una de las primeras ciudades donde se lanzará el servicio en esta nueva etapa.

No lo sabías: los 4 lados del rallador de la cocina tienen diferentes usos en las comidas

La empresa, que había desembarcado en el país en 2018 y se retiró en 2020 durante la pandemia, planea relanzar su servicio de entrega de comida a domicilio con un esquema inicial en cuatro grandes ciudades: Córdoba, Rosario, Mendoza y Buenos Aires .

El regreso de Uber Eats no implicará la descarga de una nueva aplicación, según explicó al diario La Voz de Córdoba el responsable de la nueva unidad de negocio de Uber en el país, Juan Martín Cappellini. Es decir, el servicio se integrará directamente dentro de la app de Uber que ya utilizan los usuarios para viajes.

De esta manera, quienes ya tienen instalada la aplicación podrán acceder a la función de pedidos de comida cuando la empresa active la actualización correspondiente .

Cabe destacar que la compañía comenzará con un plan piloto en las principales ciudades del país , entre ellas Mendoza. Posteriormente, la plataforma podría extenderse a otras localidades donde Uber ya ofrece servicios de movilidad con autos o motos.

Asaltaron a un repartidor de Uber Eats en Ciudad y le robaron la moto

La estrategia apunta a aprovechar la base de usuarios que ya utiliza la app para trasladarse. Según datos de la empresa, más de 10 millones de personas en Argentina ya usaron la plataforma para viajes, lo que representa un potencial mercado para el servicio de delivery.

Competencia con otras apps

Con su regreso, Uber Eats buscará competir en un mercado donde actualmente operan otras plataformas de entrega de comida como PedidosYa y Rappi, que consolidaron su presencia durante los últimos años.

Además, la empresa planea potenciar su programa de membresía Uber One, que ofrece beneficios para los usuarios frecuentes. Con el relanzamiento, la suscripción también incluirá ventajas para pedidos de comida, como envíos sin costo y descuentos en la tarifa de servicio.

Para Uber, Argentina representa un caso particular dentro de su expansión global, ya que es uno de los pocos mercados donde la compañía decidió regresar después de haber dejado de operar un servicio. La empresa apuesta a que la integración entre movilidad y delivery permita aumentar el uso de la aplicación y fidelizar a los usuarios en las ciudades donde ya tiene presencia.