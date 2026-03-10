10 de marzo de 2026 - 18:12

En Expoagro, el Gobierno nacional aseguró que continuará "bajando retenciones al campo"

Así lo ratificó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. No obstante, explicó que la intención dependerá de otra cuestión: responsabilidad fiscal.

El Gobierno nacional anunció que seguirá con la baja de retenciones al campo.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional reiteró que mantiene su objetivo de “seguir reduciendo las retenciones” que pagan las exportaciones agropecuarias. Así lo aseguró el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, durante la apertura de Expoagro, donde destacó que la medida dependerá de otra cuestión.

El funcionario explicó que la intención oficial es avanzar con nuevas reducción en la carga impositiva al campo, aunque aclaró que el ritmo de esas decisiones estará condicionado: “Con responsabilidad fiscal, en la medida que nos permita el tema fiscal, vamos a continuar con la baja de las retenciones”, resaltó.

En ese marco, Iraeta remarcó que la gestión nacional ya avanzó con rebajas. “Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”, asumió.

Destacó la labor del Gobierno: “Saben lo que estamos haciendo por el campo”

En la primera jornada de Expoagro, el funcionario destacó la labor del gobierno libertario e indicó que las cosas cambiaron desde la actual gestión: “No podemos negar que ha cambiado el paradigma respecto de la visión que tienen las autoridades nacionales con el sector agropecuario argentino”.

El secretario participó primero de la inauguración y el tradicional corte de cintas en el predio de San Nicolás, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y el ex presidente Mauricio Macri, entre otros.

Desde primera fila lo escucharon también los integrantes de la Mesa de Enlace, Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA); Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro; y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Iraeta destacó los principales acuerdos y negociaciones de la gestión nacional, como el tratado Unión Europea-Mercosur, la ampliación del cupo de exportación de carne a Estados Unidos, la baja de aranceles y otros puntos clave como las simplificaciones y desregulaciones destinadas al sector.

“Saben perfectamente todo lo que estamos haciendo por el campo, lo que pensamos del campo”, dijo el secretario, y agregó: “La pasión por la tierra que anida en el corazón de los productores”.

