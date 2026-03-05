Tras años de parálisis, el Gobierno anunció el reinicio de las obras en las represas de Santa Cruz.

Luego de más de dos años de inactividad, el Gobierno nacional oficializó este jueves el regreso de las máquinas a las represas de Santa Cruz . El anuncio, realizado por el ministro de Economía Luis Caputo , marca el fin de la parálisis que afectaba al proyecto desde noviembre de 2023 por incumplimientos contractuales y falta de financiamiento.

La reactivación fue posible tras la firma de una adenda al contrato original entre la estatal Enarsa y la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por la china Gezhouba y las locales Eling e Hidrocuyo . Este paso legal permitió destrabar un giro de USD 150 millones enviado por bancos chinos en enero, fondos indispensables para reactivar la obra.

En esta primera etapa, se concentrarán en la represa Jorge Cepernic (también conocida como La Barrancosa), que era la que presentaba el mayor grado de avance al momento de la suspensión.

"Acordamos el reinicio de las obras de las represas de Santa Cruz, que llevaban años de suspensión por incumplimientos contractuales. Con esta decisión, regularizamos las condiciones para retomar inicialmente la construcción de represa Cepernic", expresó Caputo a través de su cuenta en la red social X.

El titular del Palacio de Hacienda proyectó que los trabajos concluirán en 2030 . Una vez operativa, la central tendrá la capacidad de inyectar 1860 GWh anuales a la matriz energética nacional, fortaleciendo el sistema interconectado y reduciendo la dependencia de otras fuentes de energía. "Cumplimos los compromisos asumidos y seguimos normalizando el sector energético", remarcó.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró el acuerdo tras meses de intensas negociaciones. Según anticipó el mandatario provincial, ya hay 150 operarios listos para retomar las tareas de forma inmediata. "Llegar a este punto costó mucho trabajo y muchísimas reuniones, pero finalmente logramos dar el paso", afirmó.

Si bien la obra llegó a emplear a más de 3000 personas en su apogeo, se espera que el ritmo de contratación escale gradualmente. Se prevé alcanzar los 1800 operarios tras el receso invernal. Otro detalle es que según la ley de empleo local, el 90% del personal debe ser residente de Santa Cruz. Por su parte, la UTE ya licitó 110.000 toneladas de cemento para ser entregadas a partir de este mes.

El cronograma de trabajo está estipulado hasta mayo como mucho, dada las extremas condiciones climáticas. Luego del invierno se retomarán las tareas con más intensidad.