Gran crecimiento de la carga aérea en Argentina: se posicionó como líder en América Latina y el Caribe

Argentina se ubicó al frente del crecimiento de la carga aérea en América Latina y el Caribe durante febrero , con un incremento interanual del 15,6%. El salto estuvo motorizado principalmente por el intercambio con Estados Unidos, que mostró una expansión aún mayor dentro del período analizado.

Cuánto sale el Toyota Corolla en Argentina: el precio del auto más confiable del mercado

La libertad de prensa cayó a su nivel más bajo en 25 años y Argentina retrocedió 11 puestos

El desempeño local contrastó con la dinámica general de la región, que también creció , aunque a un ritmo más moderado . En ese contexto, el país logró destacarse entre los principales mercados, consolidando su participación en el transporte internacional de mercancías.

Según los datos de la Asociación de Líneas Aéreas de América Latina y el Caribe (ALTA), la carga aérea internacional transportada desde, hacia y dentro de la región alcanzó las 319.380 toneladas métricas en febrero , un crecimiento interanual del 3,1% frente a febrero de 2025, y superior al registrado en enero.

Colombia, Brasil y México se mantuvieron como los tres mayores mercados regionales, concentrando cerca del 60% del volumen total. Después de Argentina, los mercados con mayor crecimiento fueron Colombia (+9,0%) y Perú (+7,5%).

Argentina se ubicó al frente del crecimiento de la carga aérea.

Estados Unidos, el origen y destino principal

Del total transportado en vuelos internacionales desde y hacia la región, el 47,9% tuvo como origen o destino Norteamérica. Europa representó el 26,6%, América Latina y el Caribe el 16,6%, y el 9,0% restante correspondió a otras regiones como Asia Pacífico, Oriente Medio y África.

Colombia registró 70.037 toneladas y un crecimiento interanual del 9,0%, equivalente a 5.776 toneladas adicionales; su corredor con Estados Unidos movilizó 42.534 toneladas y creció 6,1%.

En contraste, Brasil acumuló siete meses consecutivos de contracción en carga internacional: movilizó 66.823 toneladas pero cayó un 1,5% interanual. Sus principales corredores con Estados Unidos, Portugal, Chile y Alemania mostraron retrocesos.

Por otro lado, el tráfico de carga aérea entre América Latina y el Caribe y España continuó en alza, con un aumento interanual del 10,5% en febrero. Los mayores incrementos se dieron en los corredores México-España (+20,9%) y Chile-España (+32%).

“En febrero, la carga aérea internacional en América Latina y el Caribe creció 3,1%, superando las 319.000 toneladas y mostrando una aceleración frente a enero. Colombia, Brasil y México se mantuvieron como los principales mercados por volumen, mientras que Argentina lideró el crecimiento interanual con un aumento de 15,6%, impulsado por su tráfico con Estados Unidos”, destacó Peter Cerdá, CEO de ALTA.

“En contraste, Brasil acumuló siete meses consecutivos de contracción, reflejando dinámicas diferenciadas entre los principales mercados de la región. Norteamérica continúa concentrando cerca del 48% de los flujos internacionales de la región”, concluyó.