Argentina entre los países con mayor salto en carga aérea: movilizó casi 16 mil toneladas

Argentina se posicionó entre los países con mejor desempeño en carga aérea internacional , luego de cerrar agosto con un crecimiento interanual del 11,3%. Así lo confirmó la Asociación de Líneas Aéreas de Latinoamérica y el Caribe (ALTA), que destacó el rendimiento local en un contexto regional con menor impulso.

Según el reporte al que accedió Noticias Argentinas, el país trasladó 15.996 toneladas. Ese resultado ubicó a Argentina entre los cuatro mercados que registraron subas de doble dígito durante septiembre, junto con Perú, Panamá y Costa Rica, que en conjunto concentraron cerca del 22% de todo el volumen de América Latina y el Caribe.

Perú creció 15% interanual, con un total de 23.243 toneladas; Panamá movilizó 20.958 toneladas, con un crecimiento interanual del 16.4% y Costa Rica creció 13.5% interanual, con 9.516 toneladas internacionales en total.

Mientras tanto, el tráfico de carga aérea internacional desde y hacia América Latina y el Caribe registró un aumento interanual de 0,7% en agosto de 2025 , medido en toneladas métricas transportadas.

La cifra muestra una desaceleración del crecimiento regional, tras el incremento de 2,2% observado en julio. La carga internacional representó aproximadamente el 85% del total movilizado por vía aérea en el mes, con Brasil manteniendo su posición como principal mercado, seguido por Colombia y México.

Datos proporcionados por la Asociación de Líneas Aéreas de Latinoamérica y el Caribe (ALTA).

Desaceleración en los principales mercados

Brasil, el mayor mercado de carga aérea de la región, registró una contracción interanual de 3,1% en agosto, movilizando cerca de 74 mil toneladas métricas. El flujo de mercancías entre Brasil y Estados Unidos, que concentra alrededor del 35% del volumen total de la carga internacional brasileña, explicó cerca de la mitad de la caída.

El volumen transportado desde Brasil hacia Estados Unidos se redujo 12,2% interanual, mientras que el flujo en sentido inverso cayó 1,3%. Este corredor fue el de mayor reducción neta en el mes.

Colombia presentó la mayor disminución porcentual interanual en lo que va del año: -6,4% frente a agosto de 2024. El flujo de mercancías entre Colombia y Estados Unidos, que representa más de la mitad (54%) del total transportado por vía aérea en el país, se redujo en unas 6.500 toneladas, explicando prácticamente la totalidad de la caída nacional.

El volumen de carga transportada desde Colombia hacia Estados Unidos se contrajo 16,7% interanual, mientras que el flujo desde Estados Unidos hacia Colombia disminuyó 17,3%. En contraste, los corredores con México y los Países Bajos mostraron expansiones, con aumentos de 44% y 54% interanual, respectivamente.

Resultados contrastados en Chile y Ecuador

Chile y Ecuador, que representan aproximadamente el 17% de la carga internacional en la región, mostraron desempeños contrastados en agosto de 2025. En Chile, la carga aérea internacional retrocedió 8,1% interanual, encadenando su octavo mes de caída consecutiva. En contraste, Ecuador registró un crecimiento interanual de 8,2%.