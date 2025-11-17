17 de noviembre de 2025 - 12:22

Link de entradas para Chayanne en Vélez 2026: cómo y cuándo sacar las entradas

El cantante puertorriqueño suma una nueva fecha en Argentina y será en el estadio Vélez tras agotar cinco shows entre Buenos Aires y Córdoba.

Chayanne en Vélez.j
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La productora comunicó el nuevo show con un mensaje que despertó entusiasmo inmediato entre los fanáticos: “Cinco soldouts después… ¿vas a quedarte afuera otra vez? Nueva fecha, nueva oportunidad. 13 de marzo Estadio Vélez Sarsfield”.

chayanne en argentina

La presentación en Vélez contará con la producción de Fénix Entertainment y CMN, dos empresas que acompañan esta etapa del cantante. Además del show porteño, el artista hará otra escala en el país: el 11 de marzo actuará en el Estadio Instituto de Córdoba, lo que permitirá que sus seguidores del interior también vivan el espectáculo.

La gira combina los temas del nuevo álbum con clásicos que marcaron varias generaciones, como “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Provócame” y “Atado a tu amor”, canciones que mantienen un rol central en cada recital.

Cómo comprar las entradas para Chayanne en Vélez

Las entradas para Vélez ya podrán adquirirse esta semana. La preventa exclusiva comenzará este martes 18 de noviembre a las 12 y estará disponible únicamente para quienes cuenten con tarjeta Galicia Visa.

Una vez agotado ese cupo, se habilitará la venta general a través de Entrada Uno, plataforma donde ya se ofrecen los tickets para el resto de las fechas del tour: https://www.entradauno.com/.

Chayanne en Vélez
