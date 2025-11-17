Link de entradas para Chayanne en Vélez 2026: cómo y cuándo sacar las entradas

El cantante puertorriqueño suma una nueva fecha en Argentina y será en el estadio Vélez tras agotar cinco shows entre Buenos Aires y Córdoba.

Chayanne suma una nueva fecha en Argentina y la expectativa crece a un ritmo acelerado. Tras agotar en cuestión de horas los shows del 24 y 25 de febrero y del 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena, el artista puertorriqueño confirmó que también se presentará en el Estadio Vélez Sarsfield el 13 de marzo.

La productora comunicó el nuevo show con un mensaje que despertó entusiasmo inmediato entre los fanáticos: “Cinco soldouts después… ¿vas a quedarte afuera otra vez? Nueva fecha, nueva oportunidad. 13 de marzo Estadio Vélez Sarsfield”.

Chayanne agotó cinco shows y sumó otro en Vélez El furor por su regreso no sorprende. Después de más de cinco años sin pisar escenarios argentinos, Chayanne vuelve en el marco de su “Bailemos Otra Vez Tour”, una gira que arrastra estadios llenos en cada país que visita.

chayanne en argentina La presentación en Vélez contará con la producción de Fénix Entertainment y CMN, dos empresas que acompañan esta etapa del cantante. Además del show porteño, el artista hará otra escala en el país: el 11 de marzo actuará en el Estadio Instituto de Córdoba, lo que permitirá que sus seguidores del interior también vivan el espectáculo.

La gira combina los temas del nuevo álbum con clásicos que marcaron varias generaciones, como “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Provócame” y “Atado a tu amor”, canciones que mantienen un rol central en cada recital.