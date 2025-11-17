Desubicados: Ca7riel y Paco Amoroso, demorados por el FBI por incomodar a una azafata

Ca7riel y Paco Amoroso: récord argentino en los Latin Grammy y un agradecimiento con beso

El video, de un minuto y medio, vino acompañado de varios clips donde el dúo aparece en distintos escenarios icónicos de Las Vegas, lugar en que se realizó la premiación. La nueva canción es una colaboración con el trapero Ysy A.

A excepción de una única toma en que se ve a los dos, en las demás aparece sol o Ca7riel frente a las máquinas de los casinos, caminando por las luminosas calles de la ciudad que nunca duerme y entre personajes típicos de la zona : un hombre disfrazado de Elvis Presley, bailarinas con plumas y el Chapulín Colorado con su chipote.

Además, el cantante lleva el mismo traje Versace que tenía en los Latin Grammy con un solo cambio : se quitó el gorro que tenía con el nombre de la famosa marca italiana y se puso un piluso celeste y blanco que dice Argentina.

Entre las tomas polémicas, está Ca7riel mientras fuma un cigarrillo frente a un cartel que dice “No smoking” (no fumar) y unos planos en el avión donde camina entre los pasajeros, que tienen blureada la cara; algunos le toman fotos, otros lo miran extrañados.

Paco y Ca7riel detenidos por el FBI

Fue esa última toma durante el vuelo la que les generó problemas a los artistas argentinos, galardonados por su último trabajo “Papota”. Mientras grababan el video en el avión, la azafata les pidió que tomen asiento y no le hicieron caso, por lo que, cuando aterrizaron en Estados Unidos, el FBI los demoró.

El incómodo momento de Ca7riel con la azafata en pleno vuelo.

Además, en otra toma realizada por un pasajero, se ve cómo la azafata, notablemente incómoda, esquiva la cámara y a Ca7riel y le dice “Don't touch me” (no me toques). Otros viajantes le dan palmadas para que tome asiento.

Por el enojo de una azafata con "Ca7riel" por estar grabando un video en el avión: "¡No! ¡Don't touch me!". pic.twitter.com/6Rr7jXL7Qg — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 17, 2025

En el clip que se viralizó en X, ex-Twitter, se ve a cuatro efectivos conversando con un hombre del equipo de los artistas mientras ellos aguardan detrás en silencio. El representante de los artistas explica a los efectivos la situación, y se llega a escuchar que habla de que son dos cantantes de Argentina. Luego de un rato de diálogo, parece estar solucionada la transgresión de los intérpretes.

En redes explotaron los comentarios, algunos en apoyo de los cantantes, otros repudian la actitud. “Viven en un cumple, esto es hermoso”, “Las desopilantes aventuras de Fresco y Batata” y “Mi hijo no volverá a portarse mal, señor policía”.

Los tuits de enojo iban por este lado: “Encima con la bandera argentina. Falta de respeto total, solo para hacer pelotudeces para los bobitos que escuchan su música”.