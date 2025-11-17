17 de noviembre de 2025 - 10:05

Desubicados: Ca7riel y Paco Amoroso, demorados por el FBI por incomodar a una azafata

En el video se ve cómo la tripulante les pide a los músicos que se sienten y que "no la toquen". Como consecuencia, cuando pisaron suelo estadounidense, los pararon en el aeropuerto.

Ca7riel y Paco Amoroso ¿tras las rejas?  Los demoró el FBI en Estados Unidos.

Los Andes
Por Redacción Espectáculos

A excepción de una única toma en que se ve a los dos, en las demás aparece solo Ca7riel frente a las máquinas de los casinos, caminando por las luminosas calles de la ciudad que nunca duerme y entre personajes típicos de la zona: un hombre disfrazado de Elvis Presley, bailarinas con plumas y el Chapulín Colorado con su chipote.

Entre las tomas polémicas, está Ca7riel mientras fuma un cigarrillo frente a un cartel que dice “No smoking” (no fumar) y unos planos en el avión donde camina entre los pasajeros, que tienen blureada la cara; algunos le toman fotos, otros lo miran extrañados.

Paco y Ca7riel detenidos por el FBI

Fue esa última toma durante el vuelo la que les generó problemas a los artistas argentinos, galardonados por su último trabajo “Papota”. Mientras grababan el video en el avión, la azafata les pidió que tomen asiento y no le hicieron caso, por lo que, cuando aterrizaron en Estados Unidos, el FBI los demoró.

El incómodo momento de Ca7riel con la azafata en pleno vuelo.

Además, en otra toma realizada por un pasajero, se ve cómo la azafata, notablemente incómoda, esquiva la cámara y a Ca7riel y le dice “Don't touch me” (no me toques). Otros viajantes le dan palmadas para que tome asiento.

En el clip que se viralizó en X, ex-Twitter, se ve a cuatro efectivos conversando con un hombre del equipo de los artistas mientras ellos aguardan detrás en silencio. El representante de los artistas explica a los efectivos la situación, y se llega a escuchar que habla de que son dos cantantes de Argentina. Luego de un rato de diálogo, parece estar solucionada la transgresión de los intérpretes.

En redes explotaron los comentarios, algunos en apoyo de los cantantes, otros repudian la actitud. “Viven en un cumple, esto es hermoso”, “Las desopilantes aventuras de Fresco y Batata” y “Mi hijo no volverá a portarse mal, señor policía”.

Los tuits de enojo iban por este lado: “Encima con la bandera argentina. Falta de respeto total, solo para hacer pelotudeces para los bobitos que escuchan su música”.

