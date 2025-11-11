Latin Grammy 2025: Paco y Ca7riel podrían ser la sorpresa de la noche, aunque Bad Bunny es el más nominado

La temporada de premios sigue su curso en TNT y HBO Max con la 26ª edición del Latin Grammy, que se celebrará este jueves 13 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
Los argentinos son los segundos más nominados de la gala de los Latin Grammy, por detrás de Bad Bunny. Los premios se entregarán este jueves 13 de noviembre.
La cobertura especial comenzará a las 21 con el Pre-Show Punto de Encuentro, conducido por Heisel Mora y Lety Sahagún, quienes mostrarán el ambiente de la alfombra roja, entrevistas exclusivas con los nominados y todo el detrás de escena de la gran noche. Luego, a partir de las 22, iniciará la ceremonia de premiación, que se podrá ver en vivo por TNT y HBO Max. Durante la transmisión, Mora también conversará con los ganadores inmediatamente después de recibir sus galardones, en un acceso exclusivo para la audiencia del canal.
Desde los estudios de TNT, Eleonora Pérez, Chris Vanadia y Fede Barreiro acompañarán la gala con comentarios y análisis en vivo, destacando los momentos más relevantes de la celebración.
La Academia Latina de la Grabación confirmó que el artista colombiano Maluma —ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy— y la actriz y productora puertorriqueña Roselyn Sánchez, nominada también al Latin Grammy, serán los anfitriones de la ceremonia.
Entre los artistas que se presentarán en vivo figuran nombres de peso como Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Chuwi, Fuerza Regida, Karol G y el legendario Marco Antonio Solís. También formarán parte del show Pepe Aguilar, Aitana, Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Joaquina, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz, Adelaido “Payo” Solís III, Grupo Frontera, Kacey Musgraves y Carlos Santana, entre otros.
La gala rendirá homenaje a Raphael, quien será reconocido como Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación, en una celebración que reunirá a las principales figuras de la industria.
Bad Bunny encabeza las nominaciones con doce categorías, incluidas Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Le siguen CA7RIEL & Paco Amoroso con diez nominaciones, Karol G con tres y Jesús Ortiz Paz ("Fuerza Regida") con una nominación a Mejor Canción Regional.
En la categoría Álbum del Año compiten figuras que reflejan la amplitud y riqueza de la música latina contemporánea: Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose, Joaquina, Vicente García y Alejandro Sanz, entre otros.
Lista completa de nominados a los premios Latin Grammy 2025:
Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
Bad Bunny - Baile Inolvidable
Bad Bunny - DTMF
Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - Ao Teu Lado
Natalia Lafourcade - Cancionera
Zoe Gotusso - Lara
Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
Carín León - Palabra de To’s (Seca)
Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
Gloria Estefan - Raíces
Joaquina - Al Romper la Burbuja
Liniker - Caju
Natalia Lafourcade - Cancionera
Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
Vicente García - Puñito de Yocahú
Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
Andrés Cepeda - Bogotá
Bad Bunny - Baile Inolvidable
Bad Bunny - DTMF
Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
Liniker - Veludo Marrom
Mon Laferte - Otra Noche de Llorar
Natalia Lafourcade - Cancionera
Alex Luna
Alleh
Annasofia
Camila Guevara
Isadora
Juliane Gamboa
Paloma Morphy
Ruzzi
Sued Nunes
Yerai Cortés
Aitana - Cuarto Azul
Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
Elsa y Elmar - Palacio
Joaquina - Al Romper la Burbuja
Andrés Cepeda - Bogotá
Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir
Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
Raquel Sofía - Después de los 30
Zoe Gotusso - Cursi
Andrés Cepeda - Bogotá
Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
Nicole Zignago - Te Quiero
Shakira - Soltera
Yami Safdie & Camilo - Querida Yo
Boza & Elena Rose - Orion (Sistek Remix)
Ela Minus - QQQQ
Imanbek & Taichu - Ella Quiere Techno
Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - Rulay en Dubai (Extended)
Rawayana & Akapellah - Veneka
Alleh & Yorghaki - Capaz (Merengueton)
Bad Bunny - DTMF
Jay Wheeler - Roma
Tokischa & Nathy Peluso - De Maravisha
W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - La Plena (W Sound 05)
Bad Bunny - Voy a Llevarte Pa’ PR
Lenny Tavárez - Brillar
Nicky Jam - Dile a Él
Rauw Alejandro & Alexis y Fido - Baja Pa’ Acá
Yandel & Tego Calderón - Reggaeton Malandro
Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
Fariana - Underwater
Nicki Nicole - Naiki
Papatinho - MPC (Música Popular Carioca)
Yandel - Elyte
Akapellah con Trueno - Parriba
Arcángel - THC
Big Soto & Eladio Carrión - El Favorite de Mami
J Noa & Vakero - Sudor y Tinta
Trueno - Fresh
Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así
Bad Bunny - DTMF
Bad Bunny - La Mudanza
Maluma - Cosas Pendientes
Trueno & Young Miko - En la City
A.N.I.M.A.L. - Legado
Eruca Sativa - A Tres Días de la Tierra
Fito Páez - Novela
Leiva - Gigante
Marilina Bertoldi - Luna en Obras (En Vivo)
A.N.I.M.A.L. - Legado
Ali Stone - TRNA
Eruca Sativa - Volarte
Fito Páez - Sale el Sol
Renee - La Torre
Bandalos Chinos - Vándalos
Dani Martín - El Último Día de Nuestras Vidas
Diamante Eléctrico - Malhablado
Lasso - Malcriado
Morat - Ya Es Mañana
Renee - R
Debi Nova - Tu Manera de Amar
Joaquín Sabina - Un Último Vals
Joaquina - No Llames Lo Mío Nuestro
Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
Lasso - Lucifer
Leiva - Ángulo Muerto
Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
Judeline - Bodhiria
Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día
Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I
Rusowsky - Daisy
Bandalos Chinos - El Ritmo
Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
Judeline - Joropo
Latin Mafia - Siento Que Merezco Más
Paloma Morphy - (Sola)
Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
Issac Delgado - Mira Como Vengo
José Alberto “El Canario” - Big Swing
Los Hermanos Rosario - Infinito Positivo
Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías
Checo Acosta - Son 30
Karen Lizarazo - De Amor Nadie Se Muere
Los Cumbia Stars - Baila Kolombia
Peter Manjarrés & Luis José Villa - La Jerarquía
Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile
Alex Bueno - El Más Completo
Eddy Herrera - Novato Apostador
Milly Quezada - Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)
Gloria Estefan - Raíces
Malena Burke & Meme Solis - Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1
Orquesta Failde - Caminando Piango Piango
Alain Pérez - Bingo
Mike Bahía - Calidosa
Pedrito Martínez - Ilusión Óptica
Puerto Candelaria - Fiesta Candelaria
Vicente García - Puñito de Yocahú
Fonseca & Rawayana - Venga Lo Que Venga
Fonseca & Rubén Blades - Nunca Me Fui
Gilberto Santa Rosa - Ahora o Nunca
Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
Luis Enrique - La Foto
Techy Fatule - Cariñito
Víctor Manuelle - Si Volviera Jesús
Ale Zéguer - Relatos
Alejandro y Maria Laura - Dos Hemisferios
Natalia Lafourcade - Cancionera
Valeria Castro - El Cuerpo Después de Todo
Vivir Quintana - Cosas Que Sorprenden a la Audiencia
Camilú - Amarte Sin Que Quieras Irte
Joaquina - Aeropuerto
Natalia Lafourcade - Cancionera
Silvana Estrada - Como un Pájaro
Vicente García - Quisqueya
Christian Nodal - ¿Quién + Como Yo?
Mariachi Reyna de Los Ángeles - Alma de Reyna 30 Aniversario
Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano
Banda MS de Sergio Lizárraga - Edición Limitada
Julión Álvarez y su Norteño Banda - 42 18
Luis Angel “El Flaco” - 25 Aniversario (Deluxe)
Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)
El Plan - Imperfecto, Vol. 2
Gabriella - Yo No Te Perdí
Grupo Cultura - Reflexiones
Juan Treviño
Marian y Mariel - El Siguiente Paso (Live Session)
Alfredo Olivas - “V1V0”
El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
La Energía Norteña - Pasado, Presente, Futuro
Los Tigres del Norte - La Lotería
Pesado - Frente a Frente
Carín León - Palabra de To’s (Seca)
DannyLux - Leyenda
Grupo Firme - Evolución
Ivan Cornejo - Mirada
Tito Double P - Incómodo
Carín León & Maluma - Si Tú Me Vieras
Fuerza Regida & Grupo Frontera - Me Jalo
Grupo Frontera - Hecha Pa’ Mí
Kakalo & Carín León - Tierra Trágame
Los Tigres del Norte - La Lotería
Lupita Infante - ¿Seguimos o No?
Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis - Alma en Cuba
Harlem Quartet con Aldo López Gavilán - Havana Meets Harlem
Rafael Serrallet & Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra - Y el Canto de Todas
Yamandu Costa - Ida e Volta
Yamandu Costa, Martín Sued & Orquestra Assintomática - Saga
Julieta Rada - Candombe
Kerreke & Daniela Padrón - Joropango
Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú - Lentamente
Susana Baca - Conjuros
Voces del Bullerengue - #Anonimas&Resilientes
Daniel Ruggiero - Piazzolla Para Orquesta Típica
Giovanni Parra Quinteto - Milonguín
José Colángelo - Colángelo... Tango
Richard Scofano & Alfredo Minetti - Shin-Urayasu
Sexteto Fantasma - La Inevitable Tentación de Ir a Contramano
Tanghetto - En Vivo 20 Años
Andrés Barrios - KM.0
Ángeles Toledano - Sangre Sucia
Kiki Morente - Azabache
Las Migas - Flamencas
Anita Vergara & Tato Marenco - Ella
Bad Bunny - Lo Que Le Pasó a Hawaii
Luis Enrique & C4 Trío - Aguacero
Monsieur Periné con Bejuco - Jardín del Paraíso
Natalia Lafourcade - El Palomo y la Negra
Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como Quisiera Quererte
Chucho Valdés & Royal Quartet - Cuba & Beyond
Hamilton de Holanda - Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC
Iván Melon Lewis Trio - Luces y Sombras
Miguel Zenón - Golden City
Paquito D’Rivera - Madrid-New York Connection Band - La Fleur de Cayenne
Christine D’Clario - La Novia
Israel & New Breed - Coritos, Vol. 1
Marco Barrientos - Exaltado
Marcos Vidal - Aquí Estamos
Marcos Witt - Legado
Eli Soares - Memóri4s (Ao Vivo)
Julliany Souza - A Maior Honra
Paloma Possi - Razão da Esperança
Resgate - Onde Guardamos as Flores?
Ton Carfi - Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)
Carol Biazin - No Escuro, Quem É Você?
Janeiro - Fugacidade
Julia Mestre - Maravilhosamente Bem
Liniker - Caju
Marina Sena - Coisas Naturais
Baianasystem - O Mundo Dá Voltas
Djonga - Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto !
Jadsa - Big Buraco
Maria Beraldo - Colinho
Tó Brandileone - Reações Adversas / Ao Persistirem os Sintomas
BK’ con Evinha - Só Quero Ver
Djonga con Milton Nascimento - Demoro a Dormir
Liniker - Caju
MC Hariel & Gilberto Gil - A Dança (Ao Vivo)
MC Tuto & DJ Glenner - Barbie
Alcione - Alcione
Marcelo D2 - Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci
Mart’nália - Pagode da Mart’nália
Sorriso Maroto - Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 - Homenaje ao Fundo de Quintal (Gravado em Londres) (Ao Vivo)
Zeca Pagodinho - Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)
Dora Morelenbaum - Pique
Luedji Luna - Um Mar Pra Cada Um
Rachel Reis - Divina Casca
Rubel - Beleza. Mas Agora a Gente Faz o Que Com Isso?
5 a Seco - Sentido
Ana Castela - Let’s Go Rodeo
Chitãozinho & Xororó - José & Durval
Lauana Prado - Transcende (Ao Vivo) (Deluxe)
Léo Foguete - Obrigado Deus
Tierry - Do Velho Testamento
Camané - Camané Ao Vivo No CCB - Homenaje a José Mário Branco
Fitti - Transespacial
João Gomes, Mestrinho & Jota.pê - Dominguinho
Joyce Alane - Casa Coração
Natascha Falcão - Universo de Paixão
Julia Mestre - Maravilhosamente Bem
Liniker - Veludo Marrom
Marina Sena - Ouro de Tolo
Milton Nascimento & Esperanza Spalding con Paul Simon - Um Vento Passou (Para Paul Simon)
Zé Ibarra - Transe
Antonio Caramelo - Aventuras de Caramelo
Canticuentos & Coro de Ríogrande - Los Nuevos Canticuentos
Luis Pescetti & Juan Quintero - Buscapié
Palavra Cantada - Cenas Infantis
Rita Rosa - Jirafas
Ausiàs Parejo - Brouwer, Erena & Otros: Guitar Works
Isabel Dobarro - Kaleidoscope
Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & María Dueñas - Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina
São Paulo Chamber Soloists - Radamés
Susana Gómez Vázquez - Sisters of the Moon
Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & Los Angeles Master Chorale - Revolución Diamantina - Actos I-IV
Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica - Suite de la Verde Vida Para Viola y Orquesta Sinfónica Una Visita Imaginada de Federico García Lorca a Costa Rica
Orquesta Escuela Carlos Chávez, Eduardo García Barrios & Eliot Fisk - Guitar Concerto
Cabra - Banda Sonora Original - In the Summers
Camilo Sanabria - Cien Años de Soledad (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
Federico Jusid - El Eternauta (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
Gustavo Santaolalla - Pedro Páramo (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
Pedro Osuna - Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora de la Serie Original de Prime Video)
Brava con Yaneth Sandoval - Procuro Olvidarte (Versión Sinfónica)
Cassio Vianna Jazz Orchestra - Flight 962
Cesar Orozco & Son Ahead - Camaleón
David Bisbal - Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself a Merry Little Christmas)
Joachim Horsley con Olivia Soler & Boston Public Quartet and Friends - Bach’s Cuban Concerto for Piano and Tres
Rafael Beck & Felipe Montanaro - Sapato Velho
Abita & Chucho Valdés - Masters of Our Roots
Aitana - Cuarto Azul
Chucho Valdés & Royal Quartet - Cuba and Beyond
Leiva - Gigante
Lourdes Carhuas - Por Esas Trenzas
Ale Zéguer
Edgar Barrera
João Ferreira
Mónica Vélez
Pablo Preciado
Antonio Adolfo - Love Cole Porter
Judeline - Bodhiria
Liniker - Caju
Natalia Lafourcade - Cancionera
Pedro Emílio - Enquanto os Distraídos Amam
Edgar Barrera
Matheus Stiirmer
Mauricio Rengifo & Andres Torres
Rafa Arcaute & Federico Vindver
Vino Tinto
Bad Bunny - El Club
BK’ - Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer
Guitarricadelafuente - Full Time Papi
Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
Vera GRV - Cura Pa Mi Alma
Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (Short Film)
Gaby Moreno - Lamento (Extended Cut)
Hodari - Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça
Mon Laferte - Mon Laferte, Te Amo
Varios Artistas - Milton Bituca Nascimento