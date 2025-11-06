Cine, música y mucho más durante el fin de semana en Maipú

Maipú Municipio invita a la comunidad a disfrutar de la variada propuesta que se ofrece para este fin de semana: además de la cartelera del Cine Teatro Imperial , también se realizará el encuentro “Maipú crece cantando”, con la presencia de diferentes coros. A su vez, regresa el mercado “del productor a tu mesa”, un clásico maipucino de venta de productos frescos.

Natalia Oreiro es Eva, una noche, tras un suceso inesperado, cuestiona su realidad mientras lidia con las tensiones de su vida familiar y laboral. Su cuerpo ya lo sabe pero la cabeza no logra organizarlo todavía. Su universo femenino puesto en tensión, sosteniendo lo insostenible en la estructura familiar. Desde esa noche, para ella todo será distinto, aunque nada cambie.

“Super Wings: máxima velocidad”

Jett, miembro de Super Wings, es el avión más rápido del mundo, pero no está dispuesto a enviar solo expresos. Quiere ser tan popular como los demás compañeros de Super Wings. Cuando Billy Willy secuestra a un grupo de rehenes inocentes, Jett decide ayudar a Fei, una niña humana, a salvar a su madre e intentar reunirla con sus padres. En un momento de crisis, ¡el equipo de Super Wings se une y lucha unido!

Valor de la entrada: $2400

Funciones: viernes 7/11 y sábado 8/11 - 18:00 hs.

“Depredador: tierras salvajes”

Dek, un joven Depredador marginado de su clan, forma una alianza inesperada con Thia, una androide de la corporación Weyland-Yutani, en un planeta remoto en un futuro distante. Juntos, emprenden un peligroso viaje para encontrar y enfrentar a un adversario común y recuperar su honor, explorando temas de evolución personal y complicidad.

Valor de la entrada: $6000

Funciones: jueves 6/11, domingo 9/11, martes 11/11 y miércoles 12/11 - 19:00 hs.

Viernes 7/11 - 21:30 hs

Sábado 8/11 - 15:30 hs.

Las entradas para las diferentes funciones pueden conseguirse de manera presencial en la boletería del teatro o bien a través de la web munimaipu.boleteriadigital.com.ar. Los tickets podrán abonarse en efectivo, con tarjeta de débito o con las diferentes billeteras virtuales.

Mercado del productor a tu mesa

Una iniciativa que acerca lo mejor del campo a la comunidad. El viernes 7 de noviembre, de 18 a 22 horas, la Estación Gutiérrez se transformará en un punto de encuentro para adquirir una amplia variedad de alimentos frescos y de calidad directamente de los productores.

Los vecinos podrán encontrar carne, pescados, panificados, vinos, verduras de estación, conservas, huevos, flores, plantas, aceite de oliva y mucho más a precios accesibles.

La jornada se complementará con música en vivo, demostraciones de danza y sorteos.

Maipú crece cantando

Este encuentro reunirá las mejores voces de diferentes coros del departamento y la región, en una velada de buena música y melodías. Participarán el coro vocal “Cinco cuerdas”, dirigido por Ricardo Sabatini; “Maipú Coral”, con la dirección de Emir Mazza; y “Cantares Olguita Brizuela y Doria”, bajo la dirección de Cristina Torres, provenientes de La Rioja.

La cita será el sábado 8 de noviembre en el Museo del Vino y la Vendimia a partir de las 18 hs.

La entrada es libre y gratuita.