Alivio fiscal: la Ciudad otorgará descuentos de hasta 30% a vecinos cumplidores

La Ciudad de Mendoza llevará alivio fiscal a sus vecinos y vecinas, con los beneficios que están previstos en el proyecto de Ordenanza Tarifaria 2026 . En esta oportunidad, se otorgarán descuentos especiales a los contribuyentes que opten por el pago anual de la Tasa por Servicio a la Propiedad Raíz , cuyo vencimiento operará en enero de 2026.

Esta nueva iniciativa se suma a una serie de medidas que viene llevando adelante la Ciudad y que fortalecen su política de alivio fiscal. En noviembre del año pasado, el intendente Ulpiano Suarez anunció la eliminación de 45 tasas municipales, lo que implicó un ahorro superior a los $60 millones para vecinos y comerciantes en 2025. Esta acción se sumó a reducciones anteriores que ya habían beneficiado al 44% de los comercios de la capital, acumulando un alivio total de más de $217 millones desde el inicio de la gestión.Asimismo, el programa de reducción tributaria forma parte de una estrategia integral que busca mejorar el clima de negocios y promover la inversión privada, a través de la transparencia fiscal, la digitalización de trámites y la eficiencia en la gestión. Entre las tasas eliminadas, también, se encuentran aquellas vinculadas a habilitaciones comerciales, inicio de expedientes, certificaciones y descargos, facilitando los procesos y reduciendo costos y tiempos. En esta línea, el municipio implementó habilitaciones comerciales online en 24 horas y a costo cero, reemplazó el libro físico de comercio por códigos QR y la aplicación del silencio administrativo positivo, que simplifica las gestiones empresariales.