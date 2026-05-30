30 de mayo de 2026 - 13:48

Dolor por la muerte de Julio Le Parc: los mensajes de despedida del arco político mendocino

El reconocido artista mendocino murió a los 97 años en París. Referentes políticos de Mendoza expresaron sus condolencias en redes sociales y destacaron su legado.

Dolor por la muerte de Julio Le Parc: los mensajes de despedida del arco político mendocino

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Dolor por la muerte de Julio Le Parc: los mensajes del arco político mendocino.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La muerte de Julio Le Parc, uno de los artistas plásticos argentinos más influyentes de los últimos tiempos, generó una profunda conmoción en Mendoza. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 97 años en París, ciudad donde residía desde hacía décadas, dirigentes políticos mendocinos utilizaron las redes sociales para despedirlo y destacar el legado que dejó a nivel mundial.

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Considerado una de las máximas figuras del arte cinético y contemporáneo, Le Parc llevó el nombre de Mendoza y de Argentina a los principales museos y centros culturales del planeta gracias a una trayectoria marcada por la innovación, la experimentación y el reconocimiento internacional.

Los mensajes de despedida de los políticos mendocinos

Uno de los primeros en expresarse fue el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien publicó un mensaje en su cuenta de X: "Con profundo pesar despedimos a Julio Le Parc, mendocino ilustre y una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo a nivel mundial. Desde Palmira hasta los principales museos y centros culturales del mundo, construyó una trayectoria excepcional que posicionó a Mendoza y a la Argentina en la escena artística internacional. Su obra, su talento y su capacidad innovadora seguirán inspirando a nuevas generaciones. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad cultural en este difícil momento", expresó.

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Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado compartió: "Se fue Julio Le Parc, un mendocino que trascendió fronteras y llevó su arte a los principales escenarios del mundo sin perder nunca el vínculo con su tierra. Su mirada innovadora, su capacidad para desafiar lo establecido y una obra que marcó a generaciones lo convirtieron en una referencia indiscutida del arte contemporáneo. Hoy lo despedimos con tristeza, pero también con el orgullo de saber que Mendoza fue la cuna de un artista extraordinario cuyo legado seguirá iluminando el camino de muchos. Mis condolencias a su familia y seres queridos".

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El diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri, sostuvo que "Mendoza y toda la Argentina están de luto" por la partida de Le Parc. "Hoy nos dejó uno de los artistas más influyentes del último siglo, que puso a nuestra provincia y a nuestro país en lo más alto. Un verdadero embajador del arte contemporáneo en los principales museos del planeta. Orgullo de nuestra tierra jarillera", escribió.

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En la misma línea se expresó el intendente de Las Heras, Federico Lo Presti, quien lamentó profundamente la muerte del artista: "Lamento profundamente el fallecimiento de Julio Le Parc, un mendocino que llevó su talento, creatividad y mirada innovadora a los más importantes escenarios del arte internacional. Su obra trascendió fronteras y convirtió a Mendoza en parte de la historia del arte contemporáneo mundial. Acompaño a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Su legado permanecerá vivo en cada una de sus creaciones y en las generaciones que inspiró con su trabajo. QEPD".

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El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, lamentó la triste pérdida: "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Julio Le Parc, gran artista, referente del arte óptico, nacido en Mendoza y con trayectoria a nivel mundial. Saludamos a familiares y amigos".

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