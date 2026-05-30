Dolor por la muerte de Julio Le Parc: los mensajes de despedida del arco político mendocino

El reconocido artista mendocino murió a los 97 años en París. Referentes políticos de Mendoza expresaron sus condolencias en redes sociales y destacaron su legado.

La muerte de Julio Le Parc, uno de los artistas plásticos argentinos más influyentes de los últimos tiempos, generó una profunda conmoción en Mendoza. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento a los 97 años en París, ciudad donde residía desde hacía décadas, dirigentes políticos mendocinos utilizaron las redes sociales para despedirlo y destacar el legado que dejó a nivel mundial.

Considerado una de las máximas figuras del arte cinético y contemporáneo, Le Parc llevó el nombre de Mendoza y de Argentina a los principales museos y centros culturales del planeta gracias a una trayectoria marcada por la innovación, la experimentación y el reconocimiento internacional.

Los mensajes de despedida de los políticos mendocinos Uno de los primeros en expresarse fue el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien publicó un mensaje en su cuenta de X: "Con profundo pesar despedimos a Julio Le Parc, mendocino ilustre y una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo a nivel mundial. Desde Palmira hasta los principales museos y centros culturales del mundo, construyó una trayectoria excepcional que posicionó a Mendoza y a la Argentina en la escena artística internacional. Su obra, su talento y su capacidad innovadora seguirán inspirando a nuevas generaciones. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad cultural en este difícil momento", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2060755748448051556&partner=&hide_thread=false Con profundo pesar despedimos a Julio Le Parc, mendocino ilustre y una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo a nivel mundial.



Desde Palmira hasta los principales museos y centros culturales del mundo, construyó una trayectoria excepcional que posicionó a Mendoza y… pic.twitter.com/kMIbEtdejN — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 30, 2026

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado compartió: "Se fue Julio Le Parc, un mendocino que trascendió fronteras y llevó su arte a los principales escenarios del mundo sin perder nunca el vínculo con su tierra. Su mirada innovadora, su capacidad para desafiar lo establecido y una obra que marcó a generaciones lo convirtieron en una referencia indiscutida del arte contemporáneo. Hoy lo despedimos con tristeza, pero también con el orgullo de saber que Mendoza fue la cuna de un artista extraordinario cuyo legado seguirá iluminando el camino de muchos. Mis condolencias a su familia y seres queridos".