Ulpiano Suarez lidera el ranking nacional de intendentes con mejor imagen del país

El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza alcanzó el primer puesto en el ranking federal de noviembre, con una valoración positiva del 60,8%, consolidándose como el intendente con mayor imagen del país.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, fue reconocido una vez más por su destacada gestión al ubicarse en el primer lugar del Ranking Federal de Intendentes que elabora mensualmente CB Consultora Opinión Pública. En el relevamiento correspondiente a noviembre, el mandatario capitalino obtuvo un 60,8% de imagen positiva, resultado que refleja la aprobación ciudadana hacia una administración cercana, moderna y orientada al bienestar de los vecinos.

El estudio, realizado entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025 sobre una muestra de 392 casos en la Ciudad de Mendoza, reveló que un 31,8% calificó su imagen como “muy buena” y un 29% como “buena”. Este resultado posiciona a Ulpiano Suarez como el intendente con mayor valoración positiva del país, en un mes atravesado por el contexto pos electoral.

Desde el inicio de su gestión, ha impulsado una agenda de triple impacto, enfocada en el desarrollo urbano sostenible, la innovación y la inclusión social. Bajo su conducción, la capital mendocina se ha transformado en un modelo de gestión eficiente y transparente, con políticas que promueven la inversión, la digitalización de los servicios y la mejora continua de la calidad de vida.

Asimismo, el intendente ha mantenido un vínculo cercano con los vecinos, recorriendo barrios, dialogando con la comunidad y fortaleciendo el trabajo conjunto con el sector privado y las instituciones locales. Esta cercanía, sumada a los resultados visibles de su gestión, explica el amplio respaldo ciudadano que hoy lo posiciona a la cabeza del ranking nacional.

El liderazgo de Ulpiano Suarez en este relevamiento pone de manifiesto la valoración a una gestión que combina innovación, sostenibilidad y participación ciudadana, situando a la Ciudad de Mendoza como una de las capitales más destacadas del país.