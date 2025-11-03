Maipú acompaña a más de 200 productores con el programa "Autoproducción de semillas"

Mediante este programa, la Municipalidad de Maipú impulsa la producción agrícola de todo el departamento con la entrega de más de 400.000 plantines de tomate Uco 17 , una variedad de polinización abierta, y acompañamiento técnico durante el proceso .

La Municipalidad de Maipú impulsa su programa “Autoproducción de semillas” mediante la entrega de 100.000 plantines de tomate a productores locales. En esta instancia participaron 15 organizaciones y más de 50 productores, quienes recibirán acompañamiento técnico durante todo el proceso productivo.

El programa se ha realizado durante cuatro años, entregando más de 400.000 plantines y beneficiando a más de 200 productores de todo el departamento en su trabajo agrícola.

Los plantines corresponden a la variedad Uco 17, desarrollada por el INTA. Se trata de semillas de polinización abierta, lo que permite que los propios agricultores puedan obtener y conservar nuevas semillas para futuras campañas. Esta característica favorece la continuidad productiva sin depender de insumos importados y evita el uso de híbridos que requieren un alto consumo de agroquímicos.

La iniciativa incluye capacitaciones para la extracción y conservación de semillas, con el fin de fortalecer las prácticas de producción local. De esta manera, los productores podrán generar sus propios insumos para próximos ciclos, disminuyendo costos y asegurando mayor autonomía.