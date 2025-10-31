Renovamos el corazón de Villa Nueva

La Municipalidad de Guaymallén, a través de su Plan de mejora de la trama vial, dio comienzo a los trabajos de reencarpetado de las calles López de Gómara, desde Chile a Italia; Italia, desde López de Gómara hasta Arenales; y España, desde Libertad a López de Gómara.

Las tareas tienen como fin optimizar la fluidez y la seguridad del tránsito en el entorno de la plaza central de Villa Nueva. Para ello, los equipos municipales procedieron a limpiar estos tramos, colocar la imprimación adhesiva y, como último paso, aplicar una nueva capa de concreto asfáltico en caliente.

Vale recordar que, en estos tramos proyectados, la antigua calzada se encontraba deteriorada tanto por el natural paso del tiempo como por intervenciones preexistentes.