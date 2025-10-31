31 de octubre de 2025 - 13:54

Renovamos el corazón de Villa Nueva

Las calles López de Gómara, España e Italia contarán con una nueva carpeta asfáltica

lopez-de-gomara-2
lopez-de-gomara-10
lopez-de-gomara-9
lopez-de-gomara-1
lopez-de-gomara-4
Por Redacción

La Municipalidad de Guaymallén, a través de su Plan de mejora de la trama vial, dio comienzo a los trabajos de reencarpetado de las calles López de Gómara, desde Chile a Italia; Italia, desde López de Gómara hasta Arenales; y España, desde Libertad a López de Gómara.

lopez-de-gomara-10

Las tareas tienen como fin optimizar la fluidez y la seguridad del tránsito en el entorno de la plaza central de Villa Nueva. Para ello, los equipos municipales procedieron a limpiar estos tramos, colocar la imprimación adhesiva y, como último paso, aplicar una nueva capa de concreto asfáltico en caliente.

Vale recordar que, en estos tramos proyectados, la antigua calzada se encontraba deteriorada tanto por el natural paso del tiempo como por intervenciones preexistentes.

Esta obra se enmarca en el Plan de mejora de infraestructura urbana que impulsa la Municipalidad de Guaymallén, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. El programa incluye intervenciones en distintos frentes, tales como la puesta en valor de plazas y paseos, la creación de ciclovías y pistas de salud, la optimización del alumbrado público, la construcción de apeaderos, bulevares y rotondas, así como acciones vinculadas a la integración, la salud y la seguridad comunitaria.

