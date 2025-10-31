Unas 10.000 personas le dieron color al exitoso "Halloween en la Arístides"

La principal arteria gastronómica y turística de la Ciudad de Mendoza se vistió de fiesta este jueves 30 para celebrar la primera edición de “Halloween en la Arístides” , una jornada que reunió a unas 10.000 personas en una de las noches más esperadas del año . Con música, disfraces, desfiles, promociones gastronómicas y mucha creatividad, la emblemática avenida se transformó en un verdadero corredor temático repleto de color, luces y alegría.

Tras el encuentro, el intendente Ulpiano Suarez , quien participó del festejo en familia, expresó: “ Estoy feliz por la respuesta de los vecinos, de visitantes, que han copado esta avenida tan importante de la Ciudad y la han dinamizado. Esto es importante para el sector gastronómico, para el comercio, y la verdad que estoy muy contento porque vimos a familias enteras disfrutando de Halloween”.

Asimismo, sostuvo: “ Quiero agradecer a todo el sector privado, a los empresarios y emprendedores de la Arístides , que en momentos difíciles han entendido que tenemos que trabajar juntos . El resultado está aquí, miles y miles de personas disfrutando de esta propuesta, disfrutando de la gastronomía y, en definitiva, de esta Ciudad que es la más linda de Argentina”.

Desde las primeras horas de la tarde, amigos, familias, parejas y niños comenzaron a llegar al lugar para disfrutar de la propuesta. Entre calabazas, telas de araña, luces tenues y decoración alusiva, restaurantes, bares y locales en general se sumaron al evento con ambientaciones especiales y promociones exclusivas que invitaron a vivir Halloween de una manera diferente.

Los disfraces fueron los protagonistas: brujas, esqueletos, payasos, vampiros, hombres de negro, zombis, Blancanieves, la muerte y múltiples personajes del cine y los videojuegos se mezclaron en una divertida procesión de color y originalidad. Desde los más pequeños a los más grandes, e inclusos animalitos, exhibieron sus atractivos atuendos.

Uno de los momentos más esperados fue el gran desfile de cosplay, donde fanáticos caracterizados de distintas figuras compitieron por premios en efectivo al mejor atuendo, sorprendiendo al público con su talento y dedicación. Sobre el final del encuentro, se llevó adelante la coronación del ganador y segundo y tercer puesto, con la participación del intendente Ulpiano Suarez. El primer lugar fue para la caracterización de Okami, en segundo de Hatsune Miku y el tercero de Huggy Wuggy, quienes recibieron galardones de $200.000, $150.000 y $100.000, respectivamente.

La jornada se extendió desde las 17 hasta las 23, con la avenida Arístides Villanueva completamente intervenida entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas. Dos escenarios simultáneos llenaron de música la tarde: en el extremo norte, el DJ Black Jagg abrió la jornada con un set vibrante, seguido por PRØ – ZACK, mientras que en el extremo sur, Renzo Lorca puso ritmo y energía hasta el cierre de la noche.

Además, la propuesta incluyó stands de maquillaje artístico, donde muchos aprovecharon para completar su look con diseños terroríficos y creativos, puestos de fotografía, venta de productos de emprendedores locales, juegos interactivos, torneos de videojuegos, y sorteos, que mantuvieron la atención del público durante toda la jornada.

Los bares y restaurantes, por su parte, ofrecieron promociones gastronómicas especiales, con menús temáticos, cócteles de autor y descuentos para quienes se animaron a participar disfrazados. Cada local desplegó su propia propuesta, sumando decoraciones con calaveras, murciélagos, guirnaldas y luces de colores, generando una postal única que combinó el espíritu de Halloween con la identidad vibrante de la Arístides.

“Halloween en la Arístides” se convirtió en una celebración única y ampliamente convocante dentro del calendario cultural de la Ciudad. Así, miles de personas se encontraron en un espacio pensado para compartir y disfrutar, con una propuesta distinta en uno de los polos gastronómicos más importante de la capital.