Guaymallén vuelve a celebrar las tradicionales Verbenas Españolas

Durante tres días, el municipio se llenará de música, danzas y sabores típicos para rendir homenaje a la comunidad hispana.

Guaymallén se prepara para vivir una nueva edición de las tradicionales Verbenas Españolas, la clásica fiesta que celebra las raíces y costumbres de la comunidad hispana. El encuentro se realizará los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, desde las 19 h, en el predio verde de Lateral Norte de Acceso Este y Boulevard Pérez Cuesta (frente al Mendoza Shopping), con entrada libre y gratuita.

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de puestos gastronómicos, música, danzas típicas, artesanos y espectáculos en vivo, en un paseo colmado de color y propuestas para toda la familia. Academias de danzas, centros españoles y ballets oficiales compartirán escenario para revivir la alegría de las verbenas tradicionales, con sevillanas, flamenco, romanzas y sabores típicos.

Verbenas-espanolas-64 El evento rinde homenaje al espíritu festivo de los barrios populares de España, fortaleciendo los lazos entre las comunidades hispana y argentina. Además, habrá presentaciones especiales del Ballet Municipal de Guaymallén, la Escuela Municipal de Danzas, la Banda de la Penitenciaría Provincial San Miguel Arcángel y la agrupación Grana y Oro, entre muchas más.

Uno de los momentos más esperados será la elección y coronación de la Reina de la Hispanidad 2025, que se realizará el sábado 1 de noviembre.

El encuentro es organizado por la Municipalidad de Guaymallén, junto a la Agrupación de Entidades Españolas de Mendoza y el Consulado General de España en Cuyo.