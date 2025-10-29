29 de octubre de 2025 - 21:56

Guaymallén vuelve a celebrar las tradicionales Verbenas Españolas

Durante tres días, el municipio se llenará de música, danzas y sabores típicos para rendir homenaje a la comunidad hispana.

Verbenas-espanolas-81
Verbenas-espanolas-102
Verbenas-espanolas-64
verbenas-2025-final-01-1229x1536
Por Redacción

Guaymallén se prepara para vivir una nueva edición de las tradicionales Verbenas Españolas, la clásica fiesta que celebra las raíces y costumbres de la comunidad hispana. El encuentro se realizará los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, desde las 19 h, en el predio verde de Lateral Norte de Acceso Este y Boulevard Pérez Cuesta (frente al Mendoza Shopping), con entrada libre y gratuita.

Leé además

guaymallen, protagonista en la creacion del primer cluster minero energetico de cuyo

Guaymallén, protagonista en la creación del primer Clúster Minero Energético de Cuyo

Por Redacción Agroindustria
argentina mining cuyo: ulpiano suarez y alfredo cornejo destacaron el desarrollo de una actividad clave para mendoza

Argentina Mining Cuyo: Ulpiano Suarez y Alfredo Cornejo destacaron el desarrollo de una actividad clave para Mendoza

Por Redacción

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de puestos gastronómicos, música, danzas típicas, artesanos y espectáculos en vivo, en un paseo colmado de color y propuestas para toda la familia. Academias de danzas, centros españoles y ballets oficiales compartirán escenario para revivir la alegría de las verbenas tradicionales, con sevillanas, flamenco, romanzas y sabores típicos.

Verbenas-espanolas-64

El evento rinde homenaje al espíritu festivo de los barrios populares de España, fortaleciendo los lazos entre las comunidades hispana y argentina. Además, habrá presentaciones especiales del Ballet Municipal de Guaymallén, la Escuela Municipal de Danzas, la Banda de la Penitenciaría Provincial San Miguel Arcángel y la agrupación Grana y Oro, entre muchas más.

Uno de los momentos más esperados será la elección y coronación de la Reina de la Hispanidad 2025, que se realizará el sábado 1 de noviembre.

El encuentro es organizado por la Municipalidad de Guaymallén, junto a la Agrupación de Entidades Españolas de Mendoza y el Consulado General de España en Cuyo.

verbenas-2025-final-01-1229x1536
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

maipu se prepara para recibir la expo vacaciones 2025

Maipú se prepara para recibir la Expo Vacaciones 2025

Por Redacción
la ciudad y el club cano firmaron un convenio para llevar adelante la escuela de verano

La Ciudad y el Club Cano firmaron un convenio para llevar adelante la escuela de verano

Por Redacción
la ciudad compro insumos fabricados por internos del penal almafuerte

La Ciudad compró insumos fabricados por internos del penal Almafuerte

Por Redacción
fin de semana con propuestas para todos los gustos en el cine imperial

Fin de semana con propuestas para todos los gustos en el Cine Imperial

Por Redacción