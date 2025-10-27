La Ciudad y el Club Cano firmaron un convenio para llevar adelante la escuela de verano

Ulpiano Suarez y la presidenta de la institución concretaron este acuerdo que brinda a niños y niñas de la zona la posibilidad de acceder a esta propuesta en vacaciones.

Este viernes, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, firmó un convenio de colaboración con el Club Social y Deportivo Barrio Cano, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso de niños y niñas a la escuela de verano. A través de este acuerdo, el municipio apunta a la promoción del deporte, la recreación y la inclusión social durante esta temporada.

La iniciativa forma parte de acciones de colaboración entre la Municipalidad y los clubes sociales de la Ciudad, mediante las cuales se garantiza el funcionamiento de espacios de verano accesibles para toda la comunidad. En este caso, el Club Barrio Cano aportará su infraestructura, mientras que el municipio brindará el recurso humano (profesores, guardavidas y personal técnico), además de materiales deportivos, pintura para la pileta y asistencia en tareas de mantenimiento y mejora de las instalaciones, como poda, limpieza y acondicionamiento de camarines.

Durante la firma del convenio, el intendente Ulpiano Suarez destacó la importancia de este trabajo conjunto. “Estamos felices de sumar las instalaciones del Club Barrio Cano al programa de colonias de verano que llevamos adelante todos los años. Estos espacios no sólo promueven la recreación y el deporte, sino que también transmiten valores y fortalecen el sentido de comunidad. Agradezco a la comisión directiva por su compromiso y esfuerzo, porque su trabajo voluntario es clave para que la Ciudad siga creciendo con más oportunidades para todos”, sostuvo.

Por su parte, Carina Fuentes, presidenta del Club Social y Deportivo Barrio Cano, manifestó su agradecimiento al municipio y resaltó el impacto positivo de este acompañamiento. “Estoy muy contenta de poder contar con el apoyo de la Municipalidad, porque este convenio nos permite seguir adelante con la escuela de verano y ofrecer más actividades para los chicos. También recibimos ayuda con la pintura de la pileta, la poda, la limpieza y próximamente podremos concretar una cancha de tejo para nuestros socios vitalicios. Es una gran ayuda para el club y para toda la comunidad”, expresó.