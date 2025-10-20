20 de octubre de 2025 - 18:22

Maipú vivió una fiesta con el regreso de los Juegos Recreativos

El Polideportivo Juan Domingo Ribosqui fue el escenario donde promociones de todo el departamento compitieron en diferentes juegos de destreza y habilidad. Los ganadores obtuvieron como premio dos viajes a Mar del Plata

Por Redacción

Durante el fin de semana, cientos de estudiantes de distintas promociones de Maipú participaron en los Juegos Recreativos, una propuesta rescatada por el Municipio y por el intendente Matías Stevanato. El evento reunió a los últimos años de los colegios maipucinos y tuvo como incentivo principal dos viajes a la costa argentina para los equipos ganadores.

Los Juegos Recreativos son una tradición en Maipú y no se celebraban desde hace más de 30 años. Por decisión del intendente Matías Stevanato, este año se reeditaron los clásicos encuentros que enfrentan a las promociones de los colegios del departamento en competencias de destreza y trabajo en equipo. Durante el evento hubo sorteos y regalos para las promociones, como así también premios a la mejor mascota o la mejor hinchada, entre otros reconocimientos.

A lo largo de la jornada, los estudiantes participaron en diferentes pruebas, demostrando entusiasmo, compañerismo y espíritu deportivo. Al finalizar, el equipo que más puntos obtuvo fue premiado con un viaje a Mar del Plata. Además, el jefe comunal decidió ampliar el reconocimiento y otorgar también el premio al grupo que finalizó en segundo lugar. Además, los equipos que completaron el podio en el tercer y cuarto lugar obtuvieron premios en efectivo para el grupo.

El intendente Matías Stevanato destacó la importancia de recuperar estas iniciativas que fortalecen los lazos comunitarios: “Queremos que los jóvenes vivan experiencias que los unan, que los llenen de alegría y que refuercen el sentido de pertenencia con Maipú. Recuperar los Juegos Recreativos es una forma de celebrar el esfuerzo, la amistad y el trabajo en equipo de nuestros estudiantes”.

Con esta propuesta, Maipú reafirma su compromiso con las juventudes del departamento, promoviendo espacios de encuentro, recreación y participación que impulsan valores fundamentales para la convivencia y el desarrollo social.

