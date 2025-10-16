16 de octubre de 2025 - 11:24

Maipú refuerza su compromiso con la salud durante el "Octubre Rosa"

Durante todo octubre, Maipú impulsa actividades de concientización, donación y prevención del cáncer de mama, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad.

Por Redacción

Maipú Municipio se suma al “Octubre Rosa”, un mes dedicado a la concientización, sensibilización y prevención del cáncer de mama. Por ello, desde la Municipalidad se desarrollarán diversas actividades a lo largo del mes, orientadas a la promoción de la salud y la prevención.

En primer lugar, se realizará la “Caminata Rosa”, junto a las Bomberas Voluntarias de Maipú, Maipú Ciclismo, Tu Momento Mendoza y LS Gimnasio. La jornada tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 9:30 horas, con punto de encuentro en la Plaza 12 de Febrero. La actividad es abierta y gratuita para toda la comunidad.

Además, Maipú impulsa una campaña junto a Fundavita para la donación de cabello, destinada a la confección de pelucas oncológicas. Quienes cuenten con más de 30 centímetros de cabello y deseen donarlo, podrán hacerlo en más de 50 peluquerías del departamento adheridas a la iniciativa.

Esta acción también se desarrollará en el Concejo Deliberante de Maipú, el lunes 20 de octubre, de 10 a 13 horas. Los cortes estarán a cargo de profesionales de la Asociación de Peluqueros de Maipú, y las donantes recibirán un corte gratuito como agradecimiento por su gesto solidario.

“Desde el Municipio de Maipú reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en iniciativas que promuevan la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Los esperamos para compartir una jornada de unión, conciencia y generosidad, demostrando una vez más la fuerza solidaria de Maipú”, destacó el intendente Matías Stevanato.

Finalmente, desde comienzos del mes se desarrolla la campaña “Yo me sumo”, que invita a comerciantes, clubes, asociaciones y vecinos a participar en las distintas actividades del Octubre Rosa, fortaleciendo el trabajo conjunto en favor de la salud y la prevención.

