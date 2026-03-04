4 de marzo de 2026 - 17:31

Con el intendente Rufeil y la reina departamental como anfitriones, San Martín recibió a más de 400 invitados en el VI Brindis Solidario

Más de 400 invitados participaron de la VI edición del Brindis de las Reinas en San Martín, en una noche de celebración vendimial, compromiso regional y solidaridad a beneficio de Fundavita.

IMG-20260304-WA0055
IMG-20260304-WA0063
IMG-20260304-WA0062
IMG-20260304-WA0061
IMG-20260304-WA0060
IMG-20260304-WA0059
IMG-20260304-WA0058
IMG-20260304-WA0057
IMG-20260304-WA0056
IMG-20260304-WA0065
Por Redacción

La reina departamental de la Vendimia, Valentina Rosalez, y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, fueron los anfitriones de la VI edición del Brindis de las Reinas. Una vez más, y como ya es tradición, el encuentro se realizó en los jardines exteriores del Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, donde asistieron las reinas de todos los departamentos, junto a la reina y virreina nacional, en un evento que tuvo además una finalidad solidaria, ya que lo recaudado fue destinado a Fundavita.

Leé además

la ciudad sumo el 5º parador inteligente del metrotranvia y refuerza la movilidad segura en el centro

La Ciudad sumó el 5º parador inteligente del Metrotranvía y refuerza la movilidad segura en el centro

Por Redacción
maipu se prepara para vivir la 4° edicion del festival del malbec y el olivo

Maipú se prepara para vivir la 4° edición del Festival del Malbec y el Olivo

Por Redacción

El intendente Raúl Rufeil estuvo acompañado por los jefes comunales del Este mendocino: Fernando Ubieta (La Paz), Mario Abed (Junín), Ricardo Mansur (Rivadavia) y Flor Destéfanis (Santa Rosa). En ese marco, destacó: “No es casualidad que estemos aquí los cinco intendentes del Este, porque cuando se trata de causas comunes y por el bien colectivo, estamos presentes. Hablar de regiones nos da estabilidad territorial y las necesidades de estos departamentos son las mismas”.

En otro orden, el jefe comunal agregó: “Sabemos que el productor está pasando por distintos avatares, pero siempre rendimos homenaje a ese productor que tiene que lidiar con los costos de producción cada vez más altos”.

Por su parte, el presidente de Fundavita, Diego Nazar, expresó: “Tengo que agradecer a todas las personas que colaboran, especialmente al intendente Raúl Rufeil. Este año es muy especial para la Vendimia: 90 años de historia y 30 años de la fundación junto a pacientes oncológicos y su entorno familiar”.

Tras las alocuciones, el intendente Raúl Rufeil, acompañado por los intendentes presentes, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Director General de Escuelas Tadeo García Zalazar, el presidente provisional del Senado Martín Kerchner Tomba y el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, realizó el brindis protocolar.

Luego, junto a las reinas y virreinas mandato cumplido del departamento, descubrieron una placa colocada al frente del Templo del Vino, donde puede leerse el nombre de las reinas y virreinas nacionales de la Vendimia a lo largo de estos 90 años de la fiesta mayor de los mendocinos.

En el marco del 248° aniversario del natalicio de José de San Martín, el intendente Rufeil recibió además un diploma de honor del Senado de la Nación, en reconocimiento a la ciudad por “proyectar con identidad y compromiso los valores que forjan la nación”.

El cierre estuvo a cargo de Matías “Matute” Morales y la banda de rock Ella es tan cargosa, quienes ofrecieron su repertorio más reconocido y generaron un clima festivo e inmejorable entre el público y los artistas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

destacada la ciudad y el ministerio publico fiscal suman tecnologia contra el delito

Destacada La Ciudad y el Ministerio Público Fiscal suman tecnología contra el delito

Por Redacción
ciencia, educacion y compromiso: la apuesta de victoria para representar a guaymallen

Ciencia, educación y compromiso: la apuesta de Victoria para representar a Guaymallén

Por Redacción
sencillez y belleza: valentina rosalez, reina de gral. san martin

Sencillez y belleza: Valentina Rosalez, reina de Gral. San Martín

Por Redacción
julieta crespi y maipu resignifican el rol de la reina con un mensaje claro contra el bullying

Julieta Crespi y Maipú resignifican el rol de la Reina con un mensaje claro contra el bullying

Por Redacción