Con el intendente Rufeil y la reina departamental como anfitriones, San Martín recibió a más de 400 invitados en el VI Brindis Solidario

La reina departamental de la Vendimia, Valentina Rosalez, y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, fueron los anfitriones de la VI edición del Brindis de las Reinas . Una vez más, y como ya es tradición, el encuentro se realizó en los jardines exteriores del Centro de Congresos y Exposiciones Francisco , donde asistieron las reinas de todos los departamentos, junto a la reina y virreina nacional, en un evento que tuvo además una finalidad solidaria, ya que lo recaudado fue destinado a Fundavita .

El intendente Raúl Rufeil estuvo acompañado por los jefes comunales del Este mendocino: Fernando Ubieta (La Paz), Mario Abed (Junín), Ricardo Mansur (Rivadavia) y Flor Destéfanis (Santa Rosa). En ese marco, destacó: “No es casualidad que estemos aquí los cinco intendentes del Este, porque cuando se trata de causas comunes y por el bien colectivo, estamos presentes. Hablar de regiones nos da estabilidad territorial y las necesidades de estos departamentos son las mismas”.

En otro orden, el jefe comunal agregó: “Sabemos que el productor está pasando por distintos avatares, pero siempre rendimos homenaje a ese productor que tiene que lidiar con los costos de producción cada vez más altos”.

Por su parte, el presidente de Fundavita , Diego Nazar, expresó: “Tengo que agradecer a todas las personas que colaboran, especialmente al intendente Raúl Rufeil. Este año es muy especial para la Vendimia: 90 años de historia y 30 años de la fundación junto a pacientes oncológicos y su entorno familiar”.

Tras las alocuciones, el intendente Raúl Rufeil, acompañado por los intendentes presentes, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Director General de Escuelas Tadeo García Zalazar, el presidente provisional del Senado Martín Kerchner Tomba y el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, realizó el brindis protocolar .

Luego, junto a las reinas y virreinas mandato cumplido del departamento, descubrieron una placa colocada al frente del Templo del Vino, donde puede leerse el nombre de las reinas y virreinas nacionales de la Vendimia a lo largo de estos 90 años de la fiesta mayor de los mendocinos.

En el marco del 248° aniversario del natalicio de José de San Martín, el intendente Rufeil recibió además un diploma de honor del Senado de la Nación, en reconocimiento a la ciudad por “proyectar con identidad y compromiso los valores que forjan la nación”.

El cierre estuvo a cargo de Matías “Matute” Morales y la banda de rock Ella es tan cargosa, quienes ofrecieron su repertorio más reconocido y generaron un clima festivo e inmejorable entre el público y los artistas.