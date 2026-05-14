Mendoza tendrá un viernes agradable, pero no durará mucho: cuándo llega el frío y la inestabilidad

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada estable con una máxima que no superará los 20°C. Detalles del tiempo para los días siguientes.

Luego de una jornada marcada por el descenso de la temperatura y vientos del sudeste, Mendoza experimentará este viernes una recuperación en las condiciones térmicas. De acuerdo con los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cierre de la semana laboral estará caracterizado por la estabilidad en el llano y una tarde típicamente otoñal.

El pronóstico oficial detalla para mañana una jornada "algo nublada y con ascenso de la temperatura". El sol ganará protagonismo permitiendo que la máxima alcance los 20°C, mientras que la mínima se situará en los 5°C, lo que obliga a los mendocinos al uso de abrigo liviano hacia el mediodía.

Respecto a la dinámica de los vientos, se prevén brisas leves provenientes del sector noreste, lo que favorecerá el ambiente templado durante las horas de mayor insolación. Es importante destacar que, según el Sistema de Alerta Temprana del SMN, no existen alertas vigentes por viento Zonda ni tormentas.

Inestabilidad en Alta Montaña En contraste con la calma del llano, se anticipan precipitaciones en cordillera hacia el final del día.

Se espera un incremento de la nubosidad y condiciones de inestabilidad en los sectores fronterizos, lo que amerita un seguimiento constante para quienes planeen transitar por el Paso Internacional Cristo Redentor, ya que el tiempo en alta montaña podría cambiar hacia la noche.