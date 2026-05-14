Colapso cloacal en Los Corralitos: AySAM promete frenar los desbordes en un mes

El presidente de Aguas Mendocinas (AySAM), Humberto Mignorance, aseguró que el colapso cloacal en Los Corralitos responde a un problema estructural de décadas y que las obras en marcha permitirían mitigar los desbordes en el corto plazo, aunque la solución definitiva demandará varios años.

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“Las obras de corto plazo son para estabilizar la situación” , explicó el funcionario, y detalló que en aproximadamente un mes estaría terminado un aliviador clave: “Eso está en un 60% de avance. En la primera quincena de junio estaría terminado”.

Según Mignorance, "entre ese aliviador más los bypass que tenemos con bombeos, ya no debería más el retorno" .

Medidas de emergencia para evitar desbordes

Ante este escenario, y mientras se ejecutan las obras, en algunos casos los efluentes deben ser derivados a canales cercanos para minimizar riesgos sanitarios. En paralelo, la empresa avanzó con un conjunto de medidas de emergencia que incluyen la instalación de bypass con bombeo en distintos tramos, la ejecución de un colector aliviador con un avance cercano al 60%, la construcción de nuevas bocas de registro para facilitar tareas de mantenimiento y la limpieza del sistema.

También se realizarán inspecciones con tecnología de video y sonar en varios kilómetros de la red, además de desvíos de efluentes hacia la cuenca de Campo Espejo para aliviar la carga del sistema.

Cloacas desbordadas y desigualdad hídrica en Los Corralitos Vista del colector Humberto Primo que colapsó, en calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, Los Corralitos. Carla Carabaca

Estas intervenciones ya habían logrado estabilizar el funcionamiento entre septiembre de 2025 y enero de 2026, aunque nuevas tormentas provocaron un retroceso. “El objetivo es que ya no haya más desbordes”, insistió el funcionario, aunque aclaró que esto forma parte de una etapa de contención y no de solución definitiva.

Obras de mediano plazo en evaluación

En cuanto al mediano plazo, AySAM evalúa dos alternativas técnicas para reducir la presión sobre el sistema. Una consiste en la construcción de un nuevo colector por gravedad de gran diámetro, con más de 3.200 metros de extensión, que funcione como respaldo del actual, mientras que la otra plantea la instalación de un sistema de impulsión sobre 2 de Mayo con estación de bombeo y cañerías soterradas de 1.000 mm a lo largo de 2.600 metros.

Ambas opciones están en análisis y su ejecución dependerá, entre otros factores, de acuerdos con privados. “No podemos seguir teniendo permanentemente bombeo y permanentemente limpiar”, advirtió Mignorance.

Un plan estructural a varios años

En paralelo, el plan de largo plazo se vincula con el sistema El Paramillo, que contempla una serie de obras estructurales con una inversión estimada superior a los 60 millones de dólares.

Una de las etapas (Colonia Segovia–Paramillo) ya presenta un avance cercano al 72%, mientras que las etapas II y III se encuentran en proceso de financiamiento internacional. Estas incluyen nuevas obras de gran escala y cámaras de retención, lo que permitirán redistribuir los caudales y aliviar de manera definitiva la Colectora Máxima Noreste.

Mignorance explicó que "con todas esas obras hechas en los próximos dos o tres años, que es mucho, estaría ya resuelto esto definitivamente. Por eso es que hemos planteado estas obras de mediano plazo y las de corto plazo".

Un sistema colapsado por antigüedad y sobrecarga

El punto crítico se ubica en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Guaymallén, donde se concentran los principales desbordes. Allí opera la Colectora Máxima Noreste, una infraestructura central del sistema cloacal metropolitano.

Construida en la década de 1980, esta colectora tiene 26 kilómetros de extensión y transporta los efluentes de Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

Aunque fue diseñada para 180 mil habitantes, hoy recibe descargas de más de 526 mil personas, con un caudal cercano a 1.700 litros por segundo.

Derrame cloacal en Corralitos Derrame cloacal en Los Corralitos. Los Andes

Además de estar ampliamente superada en capacidad, presenta problemas estructurales como cañerías de hormigón con corrosión por contacto con líquidos cloacales, tramos sin pendiente -especialmente en la zona crítica- y una imposibilidad técnica de interrumpir el flujo para reparaciones.

En los últimos meses, la situación se agravó por factores externos. “Se volvió a colmatar o a colapsar, básicamente, de áridos”, explicó Mignorance, en referencia al arrastre de sedimentos tras las tormentas. El ingreso de agua de lluvia a través de conexiones clandestinas en un sistema diseñado exclusivamente para cloacas sobrecarga la red y arrastra materiales que obstruyen las cañerías.

También incidieron colapsos en otros puntos del sistema, como en las calles Tirasso, Mathus y Recabarren, que aportaron nuevos sedimentos a la cuenca.

Desinversión histórica y fallas de diseño

El funcionario atribuyó el origen del problema a décadas de falta de mantenimiento. También señaló errores estructurales: “Es un problema histórico por mal diseño. En esa parte es plano el caño no tiene pendiente. Y falta de renovación de las redes colectoras”.

En ese contexto, sostuvo: “Estamos aguantando la desinversión de muchos años”. Y aseguró que se encuentran trabajando para controlar la situación.

Controles de calidad del agua: sin contaminación detectada

En paralelo a la crisis cloacal, un informe técnico del Departamento General de Irrigación, a través de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS), indicó que los sistemas de provisión de agua en la zona no presentan contaminación bacteriológica.

Según el presidentes de AySAM, "el único inconveniente que generan los desbordes, aparte de lo visual y aparte de la cuestión de tránsito, es el olor".

El documento, elaborado tras controles hasta la semana del 15 de marzo de 2026, señala que los operadores de la zona son monitoreados desde marzo de 2025.

“Los últimos análisis bacteriológicos han dado, en todos los casos, buena calidad (ausencia de coliformes totales y E. coli), lo que garantiza la ausencia de una contaminación cloacal en el agua potable”, indica el informe.

Colapso-cloacas-Los Corralitos.jpg Contaminación en Los Corralitos por colapso de un colector cloacal de AySAM Gentileza

Además, se detalla que se realizan controles semanales de presión y cloro en red, se efectúan análisis mensuales de calidad de agua y la cloración del servicio se encuentra normalizada y estable.

“Los servicios se encuentran correctamente clorados y con presión dentro de los valores establecidos”, concluye el documento, que también incorpora un mapa de puntos de control en Los Corralitos.

Si bien generan mal olor e incomodidad, el funcionario aseguró que no hay evidencia de riesgos sanitarios: “No ha habido ningún caso, ningún pico de gastroenteritis en esta zona”.

Además, afirmó que “no hay contaminación porque estamos controlando los desbordes para que no vayan y no afecten ni a la salubridad pública ni se metan a las casas o a un barrio" y que los controles indican que el agua de consumo es segura.

Un alivio cercano, pero no definitivo

Mignorance evitó prometer una solución total inmediata, pero fue claro respecto al corto plazo: “Por lo menos el tema de los desbordes se va a solucionar. Pero, los sistemas de bypass y aliviador se van a mantener intertanto se terminen las obras de mediano plazo y largo plazo”.

Así, las próximas semanas serán clave para reducir el impacto en los vecinos de Los Corralitos, mientras se define un esquema de obras que apunte a resolver definitivamente un problema que, según reconocen desde el propio organismo, es estructural e histórico.