14 de mayo de 2026 - 13:37

Cuándo cae el Día del Padre 2026 en Argentina

La fecha tiene un fuerte componente comercial. Su origen se remonta a una historia de Estados Unidos de principios del siglo XX.

Cuándo cae el Día del Padre 2026 en Argentina

Cuándo cae el Día del Padre 2026 en Argentina

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Por Redacción Sociedad

Cada Día del Padre es un momento importante en el calendario que celebra, honra y destaca la dedicación, amor y sacrificio de las figuras paternas.

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Promovido inicialmente por el deseo de una hija de homenajear a su padre, el Día del Padre evolucionó hasta convertirse en una tradición reconocida y apreciada en gran parte del mundo, consolidándose como una jornada especial para fortalecer los lazos familiares.

Si bien en Argentina muchos aseguran que la fecha debiera ser en honor a José de San Martín (en Mendoza aún se mantiene así en agosto para las escuelas), a nivel nacional se optó por unificar en junio la fecha del Día del Padre, por lo que sucede en otros países. La intención es, por supuesto, favorecer las ventas en el comercio.

Cuándo se celebra el Día del Padre en Argentina en 2026

El Día del Padre se celebrará en Argentina el 21 de junio. Tradicionalmente, la fecha señalada es el tercer domingo del mes.

A diferencia del 2025, no ocurrirá en un fin de semana largo. El 20 de junio, fecha que conmemora el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, es un feriado inamovible y cae sábado en 2026.

Prevén gastos de entre 100 y 600 pesos por el Día del Padre
El Día del Padre 2026 cae el domingo 21 de junio

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Por qué se celebra el Día del Padre cada tercer domingo de junio

La idea de un día para celebrar a los padres se atribuye a Sonora Smart Dodd, una mujer de Spokane, Washington (Estados Unidos). En 1909, mientras escuchaba un sermón del Día de la Madre, Sonora se inspiró para crear un día que honrara a los padres, en especial a su propio padre, William Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil que había criado solo a sus seis hijos tras la muerte de su esposa.

El primer Día del Padre se celebró el 19 de junio de 1910 en Spokane. La elección de junio se debió a que era el mes de nacimiento del padre de Sonora. A lo largo de los años, la idea de un Día del Padre fue ganando popularidad.

Sonora Smart Dodd y su padre Henry Jackson Smart, el origen del Día del Padre en junio (Archivo)
Sonora Smart Dodd y su padre Henry Jackson Smart, el origen del Día del Padre en junio (Archivo)

Sonora Smart Dodd y su padre Henry Jackson Smart, el origen del Día del Padre en junio (Archivo)

Fue en 1966 cuando el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, emitió la primera proclamación presidencial que designaba el tercer domingo de junio como el Día del Padre. Sin embargo, fue el presidente Richard Nixon quien, en 1972, firmó una ley que establecía oficialmente esta fecha como una celebración nacional en Estados Unidos.

Desde entonces, Argentina y varios países de América Latina y Europa adoptaron el festejo estadounidense, llamado “comercial”.

El día del padre sanmartiniano es en agosto para los mendocinos

En Mendoza, se resolvió oficialmente instituir por la Ley Provincial N° 5.131 al 24 de agosto como Día del Padre en el calendario escolar, algo que se mantiene en referencia al nacimiento de Mercedes Tomasa (“Merceditas”) en 1816, la hija de José de San Martín.

Es tradicional realizar actividades culturales y escolares en la provincia en honor al prócer.

Se restauró y colocó la escultura de San Martín y Merceditas en la Alameda
La escultura de San Martín y Merceditas en la Alameda.

La escultura de San Martín y Merceditas en la Alameda.

Las máximas de San Martín para su hija Merceditas

  1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una Mosca abriéndole la ventana para que saliese: "Anda, pobre Animal, el Mundo es demasiado grande para nosotros dos".
  2. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.
  3. Inspirarle gran confianza y amistad pero uniendo el respeto.
  4. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres.
  5. Respeto sobre la propiedad ajena.
  6. Acostumbrarla a guardar un secreto.
  7. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones.
  8. Dulzura con los criados, pobres y viejos.
  9. Que hable poco y lo preciso.
  10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa.
  11. Amor al aseo y desprecio al lujo.
  12. Inspirarle amor por la patria y por la libertad.

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