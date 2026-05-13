Fotos y video: captaron al "fantasma de los Andes" en una zona de Mendoza donde nunca se lo había grabado

En medio de los paisajes volcánicos y las extensas planicies de Malargüe , una de las especies más esquivas y amenazadas del continente volvió a dejarse ver. Por tercer año consecutivo, la organización Wildlife Conservation Society Argentina ( WCS Argentina ) logró registrar la presencia de un gato andino , apodado como el "fantasma de los Andes", en cercanías de La Payunia, un hallazgo considerado clave para la conservación de la biodiversidad en la región.

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Las imágenes fueron captadas mediante cámaras trampa instaladas en el departamento de Malargüe, a menos de diez kilómetros del límite del área natural protegida.

En los registros se observa al pequeño felino moviéndose entre formaciones rocosas, prácticamente camuflado con el paisaje árido y volcánico que caracteriza a esa zona del sur provincial.

El gato andino, conocido como “el fantasma de los Andes” por su comportamiento extremadamente sigiloso y solitario, es uno de los felinos más difíciles de observar en estado silvestre. Su presencia en Mendoza - fue visto en Villavicencio en marzo pasado- representa una noticia de enorme valor científico y ambiental.

“Cada hallazgo es una gran noticia, nos confirma que el gato andino continúa en el área y que los esfuerzos de conservación generan resultados concretos”, explicó María José Bolgeri, doctora en biología y gerente de manejo regenerativo de la organización.

Embed - Nuevo hallazgo de gato andino consolida a Malargüe como un área clave para su conservación

Según detalló la especialista, el nuevo registro se obtuvo en una zona donde anteriormente no se había documentado la especie, aunque venía siendo monitoreada desde hacía años tras el relato de un productor ganadero que describió con precisión un encuentro con uno de estos animales.

El trabajo de monitoreo que desarrolla WCS Argentina en el norte de la Patagonia comenzó en 2005 y permitió construir buena parte de la información disponible sobre la distribución actual de la especie.

Los datos recopilados muestran además una realidad alarmante: cerca del 50% de los registros históricos correspondían a ejemplares cazados por productores rurales que intentaban evitar pérdidas de ganado.

A esa amenaza se suman otros factores críticos como los atropellamientos en rutas, la reducción del chinchillón -su principal presa-, la degradación del hábitat por actividades extractivas y los efectos del cambio climático.

Gato andino: amenazado y sigiloso

El gato andino, cuyo nombre científico es Leopardus jacobita, es actualmente el único felino catalogado “en peligro de extinción” en América por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y uno de los mamíferos más amenazados del planeta.

Gato andino en cercanías de La Payunia (Malargüe) Gato andino en cercanías de La Payunia (Malargüe) Gentileza / WCS Argentina

Sigiloso, misterioso y salvaje, los contados ejemplares que quedan en el ecosistema no suelen deambular frecuentemente entre zonas concurridas, ya sea por personas o por otros seres vivos.

Su cola es larga, gruesa, cilíndrica y de aspecto felpudo. En esta extremidad, además, cuenta con entre 6 y 9 anillos anchos de color que oscila entre café oscuro a negro. Tiene nariz negra -a diferencia del gato del pajonal, con quien comparte hábitat y que tiene la nariz rosada-.

Las estimaciones internacionales indican que quedan menos de 2.200 gatos andinos distribuidos en sectores montañosos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Los recientes registros en Mendoza y Neuquén refuerzan el valor estratégico de La Payunia, una de las áreas protegidas más grandes del país, con más de 665 mil hectáreas dominadas por volcanes, lava solidificada y estepas patagónicas.

Además del gato andino, en la reserva habitan especies emblemáticas como el cóndor andino, el puma, el zorro colorado, el choique y la mara. También funciona como escenario de una de las migraciones de guanacos más importantes del planeta.

Payunia en Mendoza. Payunia en Mendoza.

El monitoreo permanente mediante sensores de movimiento permite relevar información sobre flora, fauna y comportamiento ecológico de las especies que viven en el área.

“Para cuidar La Payunia y la vida silvestre que la habita, trabajamos junto a gobiernos, productores, comunidades y organizaciones de conservación”, señaló Fernando Miñarro, gerente de áreas protegidas terrestres de la entidad.

Gaton andino 2.jpg Gato andino, especie en peligro de extinción

Uno de los avances más importantes de los últimos meses fue la incorporación de 40 mil hectáreas privadas al dominio público provincial. Las tierras fueron adquiridas por WCS Argentina junto a Greater Good Charities y GreaterGood.com y luego donadas a la provincia de Mendoza para ampliar la protección ambiental del área.

En paralelo, la organización desarrolla programas de convivencia entre la ganadería y la fauna silvestre. A través de técnicas no letales, como corrales reforzados, luces nocturnas y perros protectores, más de 90 productores lograron reducir pérdidas de ganado sin recurrir a la caza de depredadores.

Según WCS, el 84% de quienes implementaron estos métodos disminuyeron eficazmente los ataques al ganado y casi el 90% dejó de cazar carnívoros y aves carroñeras.