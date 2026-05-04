Como dos vecinos más: tiernos videos de dos zorros caminando por un barrio de Mendoza

El silencio, la calma y la soledad de la transición entre la noche y la madrugada marcaban el pulso en Mayor Drummond (Luján de Cuyo) . El frío del otoño en Mendoza -que siempre es más frío en Luján- también contribuía con su cuota para que la pareja se moviera con total libertad en las inmediaciones de calles Guiñazú y Choele Choel. Dos zorros fueron filmados por una vecina en este distrito lujanino, deambulando por las calles de un barrio.

Andaban en moto y frenaron cuando advirtieron que un puma saltaba para cazar su alimento: el impactante video

Un vecino del barrio Dalvian encontró tres cachorros de zorro gris: ya están en el Ecoparque

Ni bien sintieron el vehículo acercarse, apuraron el paso, cruzaron la calle y se perdieron entre la vegetación de la zona. Pero la conductora ya los había filmado y registrado su presencia.

Ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasados, en este distrito lujanino. Y. más allá de lo impactante del video, es una postal cada vez más frecuentes. Porque son zonas en las que, hasta hace algunas décadas, no había presencia humana ; pero sí de estos animalitos.

Embed Dos zorritos fueron filmados por una vecina de Drummond (Luján) mientras caminaban por algunas calles y un descampado en #Mendoza

Fue entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pic.twitter.com/oMia0N2ZTX — Nacho de la Rosa (@nacho_delarosa) May 4, 2026

En definitiva, detrás de esas imágenes que se viralizan en redes sociales -las de Drummond y de otros sitios también- hay una historia mucho más profunda y que tiene que ver con la convivencia cada vez más frecuente entre humanos y fauna silvestre.

Un encuentro no tan raro

Las secuencias de zorros caminando entre casas, autos y veredas ya no son excepcionales, sobre todo en las zonas más alejadas de los grandes focos urbanos (aunque habitadas). Y distintos registros en barrios del piedemonte, Luján y Maipú -entre otras zonas- confirman que estos animales se han vuelto visitantes habituales.

Zorro en RNV by cuyo.birding.3 Martín Pérez (1) Como dos vecinos más: tiernos videos de dos zorros caminando por un barrio de Mendoza Foto (imagen ilustrativa)

Especialistas en fauna silvestre y biodiversidad coinciden en que la presencia de estos animales responde a dos factores fundamentales. Por un lado, su enorme capacidad de adaptación -ya que muchos se acercan en búsqueda de comida que puedan dejarles los humanos (algo que no hay que hacer). Pero, además -y principalmente- tiene que ver con avance urbano sobre sus hábitats naturales.

En zonas como Chacras de Coria, El Challao o barrios privados de la precordillera, los encuentros son aún más habituales. Allí, los zorros -principalmente el zorro gris- bajan en busca de alimento, muchas veces atraídos por residuos o pequeñas presas.

No son invasores: siempre estuvieron ahí

Hay una idea que se repite cada vez que aparece un animal silvestre en las zonas pobladas: “invadieron”. Pero la realidad es exactamente al revés.

Potrerillos: mató a un zorro con un rifle de aire comprimido porque dijo que había atacado a su perro. Foto: Imagen ilustrativa. Como dos vecinos más: tiernos videos de dos zorros caminando por un barrio de Mendoza Imagen ilustrativa

Los zorros son especies autóctonas de Mendoza, presentes desde siempre en el monte, el piedemonte y zonas rurales.

Lo que cambió fue el entorno. El crecimiento urbano, los loteos y los barrios privados avanzaron sobre territorios donde estos animales vivían mucho antes. Y en ese proceso, la frontera entre lo natural y lo urbano se volvió cada vez más difusa.

Por esto mismo es que ver a esos dos zorritos caminando por una calle (u otros tantos por otras calles) no es una anomalía: es el reflejo de un ecosistema en transformación.

Por qué los zorros se acercan a los barrios y a los humanos

Aunque el zorro no es un animal doméstico ni domesticable, es muy frecuente que adopte conductas que lo acercan a las personas

Ya sea porque encuentran alimento fácil (en restos de basura, comida para mascotas o pequeños animales), porque en las zonas urbanas no cuentan con depredadores naturales o por su adaptabilidad (pueden modificar dieta y hábitos con facilidad), han perdido la "timidez" y suelen acercarse a casas.

Fauna Silvestre

Qué hacer si vemos a un zorro

Ante la aparición de fauna silvestre, la recomendación es observar, pero no intervenir.

En reiteradas oportunidades, desde el departamento de Fauna Silvestre del Ministerio de Energía y Ambiente han resaltado que no se debe manipular a estos animales, ni tampoco trasladarlos ni capturarlos.

Las principales recomendaciones son:

No acercarse ni intentar tocarlos.

No alimentarlos (esto altera su conducta natural).

Mantener la basura cerrada y respetar horarios de recolección.

Evitar mascotas sueltas durante la noche.

En la mayoría de los casos, los zorros no representan peligro para las personas y tienden a evitar el contacto humano. Pero ello no quita que se trate de un animal silvestre, por lo que es preferible no acercarse y, en caso de verlos en una zona urbana, dar aviso a Fauna Silvestre al +5492617503417 (de lunes a viernes, de 8 a 13), al 911 (Policía Rural) o al mail [email protected].