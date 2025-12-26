26 de diciembre de 2025 - 13:05

Un vecino del barrio Dalvian encontró tres cachorros de zorro gris: ya están en el Ecoparque

Los animalitos se habían escondido en un piso flotante de madera, cuando llegó al lugar personal de la Policía Rural.

Las tres crías de zorro gris ya están el Ecoparque. Gentileza Ministerio de Energía y Ambiente.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un vecino de barrio Dalvian de Ciudad encontró en el patio de su casa a tres hermosos cacharritos de zorro gris que, se encuentran en buen estado en el Ecoparque para una futura reinserción en su hábitat natural.

El sábado pasado, un móvil policial que se encontraba realizando un patrullaje por una empresa agrícola de la zona, es desplazado por el CEO de Capital, ya que había ingresado un llamado de un vecino del barrio privado Dalvian de Ciudad, indicando que había unos zorros en el patio de su casa, según información del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Cuando los uniformados llegaron a la vivienda ubicada en la calle León Negro, el dueño de casa, P. C., les indicó que los zorritos se habían refugiado en un piso flotante de madera.

Los tres animalitos fueron derivados al Ecoparque de Mendoza, donde los veterinarios realizaron los procedimientos sanitarios correspondientes al caso, entre ellos anestesia inhalatoria para su identificación con microchip, pesaje y extracción de muestras de sangre.

Una vez confirmado su buen adecuado estado sanitario, los pequeños iniciarán un proceso de rehabilitación bajo aislamiento humano, con el objetivo de minimizar la impronta y favorecer su futura reinserción en su ambiente natural, anunciaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente.

Según explicaron, es muy común que este tipo de animales circulen por el piedemonte, incluso las hembras con sus cachorros, que buscan alimentarse de desperdicios humanos. Las crías se van familiarizando con el entorno y luego se quedan. Se trata de animales que no tienen depredadores.

