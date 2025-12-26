Turismo: qué es la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes a la que se sumó Mendoza

Mendoza se sumó oficialmente a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), un paso que desde el Gobierno provincial definen como un nuevo pilar dentro de la estrategia de gestión turística basada en la innovación, la sostenibilidad y la gobernanza.

Ya hay ciudades y organizaciones que forman parte de esta entidad, en la cual una organización Argentina ejerce la vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva.

La incorporación del Ente Mendoza Turismo ( Emetur ) como miembro de la Red fue anunciada durante la reunión plenaria de la organización, realizada el lunes 23, y marca un hito en el posicionamiento de la provincia en los espacios de cooperación turística a nivel iberoamericano.

La adhesión se inscribe en la implementación del Plan de Gestión Turística de Mendoza 2024-2027 , que adopta el modelo de Destino Turístico Inteligente como eje transversal para la planificación y gestión del turismo en toda la provincia . Este enfoque orienta las políticas públicas del Emetur hacia una gestión sustentada en la sostenibilidad, la innovación, la accesibilidad, la mejora continua de la experiencia turística y el fortalecimiento de la gobernanza, en articulación con los municipios y los distintos actores del sector.

“La presentación oficial refuerza el posicionamiento de Mendoza en los ámbitos de cooperación iberoamericana, consolidando una estrategia de desarrollo turístico alineada con los desafíos actuales del sector y orientada a mejorar tanto la calidad de vida de las comunidades locales como la experiencia de quienes eligen la provincia como destino”, resaltaron desde el Emetur.

Qué es la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes

La Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes es un espacio de cooperación internacional que impulsa la transformación de los destinos turísticos a partir de modelos de gestión innovadores, sostenibles e inclusivos.

Turismo en Mendoza: la provincia se sumó oficialmente a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI)

Se trata de un ámbito de articulación regional que reúne a destinos turísticos, organismos públicos, instituciones académicas y actores del sector privado de Iberoamérica, con el objetivo de promover la adopción del modelo DTI, facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y fortalecer las capacidades técnicas de los territorios que la integran.

La Red surgió a partir de un acuerdo de voluntades entre destinos turísticos inteligentes como Tequila, en México; Medellín y Bogotá, en Colombia; junto a referentes de Argentina y Brasil, que se comprometieron a generar alianzas constructivas entre el sector público, el sector privado y las organizaciones que acompañan el desarrollo competitivo y sostenible de los destinos.

Entre sus miembros se encuentran ciudades y organizaciones de México, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú y España.

Objetivos para potenciar el turismo

La construcción de la Red representa una oportunidad concreta para promover un desarrollo turístico responsable, accesible, tecnológico, innovador, articulado y competitivo en la región. La iniciativa permite que distintos actores formen parte de un ecosistema de conocimiento, orientado al intercambio de buenas prácticas y a la mejora continua de la gestión turística.

El objetivo central es acompañar a los destinos y entidades que encuentran en el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes una herramienta clave de gobernanza participativa y transversal para la gestión de sus territorios.

Entre los objetivos de la red se cuentan la asesoría a los destinos que la integran, la definición de un marco para la promoción turística conjunta y la difusión de información de relevancia a destinos turísticos.

Cuáles son los beneficios de pertenecer a la Red

También buscan dar impulso a la investigación, mejorar la gestión, la búsqueda de oportunidades de financiamiento, formación y capacitación.

Desde el Emetur destacan que la participación de Mendoza en la Red permitirá compartir los avances y aprendizajes vinculados a la implementación del modelo DTI a nivel provincial, en línea con los objetivos del plan vigente, y acceder a instancias de formación, asistencia técnica y cooperación regional.

Turismo en Mendoza: la provincia se sumó oficialmente a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI)

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, subrayó la relevancia de este paso estratégico para la provincia. “La incorporación de Mendoza a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes es un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando y, al mismo tiempo, una gran oportunidad para seguir profesionalizando la gestión turística. Nos permite intercambiar experiencias con otros destinos, acceder a espacios de capacitación y cooperación técnica y consolidar una visión de desarrollo turístico más innovadora, sostenible e inclusiva”, afirmó.

Mendoza se suma a otras ciudades de Argentina

Hoy otras ciudades y organizaciones del país que ya forman parte con diferentes roles. De hecho, la vicepresidencia de la red está en manos de una entidad de Argentina: el Instituto de Ciudades del Futuro y tres ciudades argentinas ya formaban parte de los miembros titulares: Posadas. Ciudad de Córdoba y San Antonio Oeste

Ahora Emetur se suma como miembro institucional como ya lo hicieron la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Ministerio de Turismo de Misiones, el Instituto Ciudades del Futuro, la Cátedra libre "Destinos turísticos inteligentes, soberanos y sostenibles" de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Nordeste, el Foro de Profesionales de Turismo y la Asociación Hotelera de Turismo.

Por el país también participan la Asociación Argentina Por el Turismo Accesible (AAPTA), como Miembros Observadores y entre los destinos que cumplen el mismo rol se cuentan Carmen de Areco, San Salvador de Jujuy, Ciudad de Buenos Aires, Mar Chiquita y San Fernando del Valle de Catamarca.