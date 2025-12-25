Viajar con dólares a Chile y Brasil: cuánto se puede llevar, qué hay que declarar y qué pasa si no se hace

Comenzó la temporada de vacaciones de verano y, con ella, también la de viajes. Y, en este contexto, viajar al extranjero siempre es una tentación (para quien tiene ahorrados algunos dólares ). El Paso Internacional Cristo Redentor, que vincula a Argentina y Chile vía terrestre desde Mendoza comienza a poblarse, al igual que los aeropuertos, con destinos al exterior como Brasil .

Alerta por argentinos atacados en Chile: el pedido de la Embajada en caso de viajar y dónde pedir ayuda

Junto a este inicio de temporada alta de viajes al exterior, también vuelve a instalarse una duda recurrente entre los argentinos: ¿cuánta plata se puede llevar al extranjero sin tener problemas en la Aduana? Aunque muchos creen que “mientras sea tuya no pasa nada”, lo cierto es que existen reglas claras y sanciones severas para quienes no las cumplen.

De hecho, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de la Nación difundió recientemente información clave para viajeros, basada en la Resolución General ARCA 5659/2025 y en lo que establecen el Código Aduanero y el Código Penal .

Viajar con dólares: cuánto dinero se puede llevar, qué hay que declarar y qué pasa si no se hace

Para quienes viajan al exterior, la normativa establece que se puede salir de Argentina con hasta 10.000 dólares o su equivalente sin necesidad de realizar trámites adicionales .

Si se supera ese monto, el dinero debe salir exclusivamente a través de entidades financieras o cambiarias autorizadas . En el caso de que el monto sea en pesos argentinos (el equivalente a 10.000 dólares), además, es obligatorio completar el formulario OM 2250-B antes de viajar.

Cuánto dinero extranjero se puede ingresar a Argentina

Por otra parte, cualquier persona que ingrese a Argentina -sea argentino, residente o turista- puede traer consigo también hasta 10.000 dólares o su equivalente en otra moneda sin inconvenientes. En caso de que el monto es igual o supere a esa cifra, también debe declararse obligatoriamente ante las autoridades aduaneras.

La declaración se realiza mediante el formulario OM 2249, disponible en el micrositio “Viajeros” del sitio oficial de ARCA. Además. desde la PROCELAC se aclaró que el valor del dinero se calcula según el tipo de cambio comprador del Banco Nación del día hábil anterior al ingreso.

Cuánto dinero pueden ingresar y sacar del país los menores de edad

Tanto para ingresos como para egresos de dinero en efectivo a Argentina, un dato importante a tener en cuenta es que, en el caso de menores de 16 años no emancipados, el monto máximo permitido es 50% al de mayores (es decir, 5.000 dólares o su equivalente en moneda extranjera).

Bajas en las visitas de turistas al país pero se registró un incrementó un 10,8% interanual en las salidas de los argentinos al exterior.

Además, desde la autoridad nacional de criminalidad económica advirtieron que cumplir con los pasos especificados puede derivar en sanciones económicas y hasta en causas penales.

Qué pasa si no se declara el dinero al salir del país

Según advirtieron desde la PROCELAC, cruzar la frontera con dinero no declarado puede traer consecuencias graves, que varían según la situación.

Si el dinero está oculto o disimulado (por ejemplo, escondido en la ropa o el equipaje), la conducta puede ser considerada contrabando, incluso aunque no se trate de efectivo propio. En estos casos, la pena prevista va de 2 a 8 años de prisión, además del decomiso del dinero.

Cuando no hay ocultamiento, pero sí omisión en la declaración, se configura una infracción al régimen de equipaje. En estos casos, la sanción suele ser una multa de una a tres veces el monto no declarado, más el decomiso del excedente.

Qué se considera el lavado de activos

La situación general puede agravarse aún más si las autoridades presumen que el dinero tiene origen ilícito. En esos casos, además de las infracciones aduaneras, puede intervenir la Justicia Penal por el delito de lavado de activos, contemplado en el artículo 303 del Código Penal.

Esto aplica tanto para el ingreso como para el egreso de divisas y puede derivar en investigaciones complejas.

Datos a tener en cuenta

Se pueden sacar o ingresar a Argentina y en efectivo hasta 10.000 dólares o su equivalente en moneda extranjera sin hacer declaraciones especiales.

o su equivalente en moneda extranjera sin hacer declaraciones especiales. Los montos superiores a los 10.000 dólares deben canalizarse por vías bancarias habilitadas.

habilitadas. El dinero oculto puede derivar en causas penales .

puede derivar en . Los formularios se completan online y evitan demoras en frontera.

Desde la PROCELAC aclararon que es fundamental contar con esta información para evitar demoras y hasta dolores de cabeza en los controles aduaneros.