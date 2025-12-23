23 de diciembre de 2025 - 15:00

Récord turístico: por qué Brasil es el destino principal para los argentinos y cuáles son las ventajas

Los argentinos se preparan para las vacaciones de este verano 2026. Y para la sorpresa de varios, Brasil sigue siendo uno de los principales lugares a visitar.

Vacaciones en Brasil, el destino principal por los argentinos.

Con las valijas listas, miles de argentinos están convirtiendo a Brasil en su destino principal para estas vacaciones. Comenzó como una tendencia y se transformó en un aluvión turístico, impulsado por una realidad económica que hace que cruzar la frontera sea, hoy por hoy, la opción más atractiva para el bolsillo.

Según las proyecciones para esta temporada, la presencia argentina en las playas brasileñas no solo se consolidará, sino que promete marcar un hito en las estadísticas regionales. Sin contar diciembre, Brasil recibió 9 millones de visitantes, y un tercio fueron argentinos, mientras se espera que este verano la cifra se mantenga, según fuentes del mercado consultadas por Noticias Argentinas.

El boom de turismo argentino es tal que Brasil ya alcanzó la meta que se había puesto para el 2027, de 8,1 millones de personas. El auge del turismo en Brasil permitió generar 1,5 millones de empleos formales, con un saldo positivo de 90.000 nuevos puestos de trabajo.

Brasil / turismo
Argentina ocupa el primer lugar del ranking de los turistas que m&aacute;s visitan a Brasil.

Ventajas de este fenómeno

Una de las claves que explica este fenómeno es el tipo de cambio conveniente para los argentinos, que hacen valer sus dólares y pesos en las extraordinarias playas de Brasil. Entre enero y noviembre desembarcaron 9 millones de personas en Brasil, lo que representó un incremento del 34% frente al año anterior.

Del total de visitantes, 3,1 millones fueron argentinos.

En segundo lugar se ubicó Chile, con 721.497 ingresos (y un alza de 24%), que desplaza a Estados Unidos al tercer lugar, con 677.888 llegadas y un crecimiento de apenas 5,8%.

Uruguay, con 487.514 turistas y un aumento del 37,2% respecto del período enero-noviembre de 2024, ocupa el cuarto puesto y en la quinta posición se encuentra Paraguay, con 454.327 desembarques de extranjeros, un incremento del 14,4%.

Los dólares de los argentinos que salen por turismo fueron a sumar los US$ 7.170 millones que recibió la economía brasileña en los primeros 11 meses del año. El volumen de divisas no creció tanto como la cantidad de personas: un 8,5% frente al año pasado.

