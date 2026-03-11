Ludopatía digital: cuáles son las estadísticas en Argentina y qué medidas han tomado otros países

Lula da Silva encabeza una ofensiva drástica para prohibir los casinos digitales y frenar una escalada de ludopatía preocupante en Brasil. En la otra orilla, Argentina consolida un modelo de legalización descentralizada que convirtió a los teléfonos celulares en salas de juego abiertas las 24 horas.

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 9 al 13 de marzo

Según la psicología, olvidar los nombres de las personas puede revelar algo interesante sobre tu cerebro

La situación en el gigante sudamericano dio un giro tras informes del Banco Central que revelaron que beneficiarios de programas sociales destinaron miles de millones a las plataformas de apuestas. Ante este escenario, la administración ordenó el bloqueo de más de dos mil sitios no autorizados y limitó severamente la publicidad. Lula incluso amenazó con terminar definitivamente con la actividad si la regulación no frena el desvío de fondos destinados a la alimentación.

En Argentina , el panorama muestra un contraste absoluto. El país ha consolidado un modelo donde el juego online está legalizado en la mayoría de las provincias y se ha naturalizado a través de patrocinios masivos en el fútbol. El Estado ha optado por la vía de la regularización con fines recaudatorios , considerando que es mejor tener un mercado controlado que uno clandestino.

Esta apertura coloca al mercado local en posición de crecer cuatro veces más rápido que la media sudamericana de aquí a 2028. Los ingresos del sector pasaron de 300 millones de dólares en 2019 a una proyección de 1.720 millones para este año. Sin embargo, esta legalidad facilitó que empresas multinacionales desplieguen estrategias diseñadas para captar a un público cada vez más joven.

La efectividad de estas plataformas reside en un mecanismo psicológico preciso: e l uso de algoritmos diseñados para generar adicción mediante la gratificación inmediata. Al operar sobre un cerebro en desarrollo , el vicio se disfraza de entretenimiento o conocimiento deportivo, erosionando la cultura del esfuerzo y el estudio. El entorno digital permite que el casino entre directamente al hogar sin controles de edad efectivos en los sitios ilegales.

Las consecuencias de esta expansión ya muestran cicatrices profundas. Un estudio revela que el 95% de los adolescentes argentinos conoce algún sitio de apuestas y el 37% ingresa muy seguido o todos los días. En las escuelas, los docentes advierten que los alumnos apuestan durante los recreos e incluso en horas de clase.

image

La ludopatía adolescente dejó de ser un riesgo teórico para convertirse en una consulta frecuente en los centros de salud mental. En 2025, las consultas por juego compulsivo en la Línea 141 registraron un aumento del 27% respecto al año anterior, marcando el registro más alto desde que existe la categoría.

Las medidas tomadas por otros países

México enfrenta cambios significativos para 2026, con un aumento del impuesto IEPS al 50% y una migración acelerada de jugadores hacia plataformas digitales debido a la prohibición de tragamonedas físicas. En tanto, Chile avanza en un proyecto de ley para formalizar plataformas y recaudar impuestos.

A nivel europeo, España ha implementado medidas restrictivas que incluyen la prohibición de depósitos con tarjeta de crédito y la obligación de mostrar advertencias sobre ludopatía similares a las del tabaco. Finalmente, los Países Bajos proyectan prohibir totalmente la publicidad de juegos de azar.