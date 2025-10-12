Senado: disputas del kirchnerismo aceleran el proyecto que combate la ludopatía y regula las ciberapuestas

La Cámara alta se encaminaba a dilatar su discusión este año por fuerte presión del lobby empresarial , pero las disputas internas dentro del interbloque peronista , que preside José Mayans, aceleraron la convocatoria al plenario del pasado 1° de octubre a la que se sumaron representantes de otros espacios interesados en la temática.

Esas tensiones que reavivaron el proyecto -y que abundan en la bancada que conduce on demand desde San José 1111 la expresidenta Cristina Kirchner- serían fogoneadas desde la cúpula de La Cámpora con el fin de incomodar a un reconocido empresario del rubro , coincidieron diversas fuentes legislativas ante NA.

A mediados de la semana pasada se realizó en la Cámara alta una reunión de asesores “rápida” y “muy introductoria”, detalló a esta agencia uno de los asistentes, bajo la batuta de un representante de la senadora Lucía Corpacci, presidenta de la Comisión de Salud, para evacuar “dudas técnicas”.

Según pudo reconstruir NA de ese encuentro, desde la Presidencia de la comisión se comprometieron a recibir “todo tipo de propuestas de modificaciones” con el plazo de una semana, pero siempre tomando como base la media sanción de Diputados . “No se debatió nada en relación al proyecto”, comentó otro de los asistentes a NA.

También hubo pedidos para incorporar más expositores, algo que estaba en consideración de Corpacci, al menos al cierre de esta nota. La exgobernadora convocó meses atrás a varias rondas informativas cuando dormitaba la concreción de la plenaria; su representante lo dejó en claro durante el fugaz encuentro.

Otra cuestión importante es que no se fijó fecha para la próxima plenaria. La intención de avanzar es clara, pero se dilatará algunas semanas. No solo para llegar con una versión masticada, sino también por el calendario electoral.

Las modificaciones que se incorporarían vendrían de los distintos proyectos que presentaron las senadoras Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), una de las voces de la exmandataria en el Senado, y la radical Carolina Losada (Santa Fe).

En tanto, Carolina Moisés (Jujuy) -enfrentada con La Cámpora en su provincia, pero todavía compañera en el interbloque peronista de la cristinista Fernández Sagasti- aspira a flexibilizar lo referido a la publicidad, señalaron a NA. Por su parte, la neuquina Lucila Crexell aspira a modificar uno de los artículos del proyecto que obliga a las Estados provinciales a adherir a la normativa nacional, si es que avanza.

Un proceso lento, el rol de la Iglesia y las tibias señales de Villarruel

Desde la comunicación de la media sanción de Diputados al Senado, el proceso administrativo en la Cámara alta fue lento. Hubo una intención de que así fuera y también colaboró la gran cantidad de aristas que toca el proyecto, lo que complejizaba el giro a comisiones para componer el plenario.

A su vez, estas dos cuestiones se superpusieron con una veintena de proyectos presentados por senadores, una acción que también sirvió como forma disimulada para trabar la discusión. Varias de esas iniciativas fueron impulsadas por el propio kirchnerismo.

La Iglesia juega fuerte en la cruzada en favor del proyecto actual. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en un estado de hermetismo del que ya ni siquiera se conoce su agenda oficial, dio tibios y espaciados guiños con retuits a dos pronunciamientos del Episcopado, que espera algo más.

El proyecto

En el texto aprobado por Diputados establece fuertes restricciones en el articulo 8 del dictamen de mayoría, que fija los límites que tendrán las empresas de ciberapuestas en todo el país: prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y de apuestas en línea.

Quedan comprendidas las plataformas y redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual y la publicidad exterior, así como en indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público.

A esa extensa lista se suman las prohibiciones en medios gráficos, radiales, televisivos y el “emplazamiento del producto o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro y que a tenor de los avances tecnológicos puedan ser utilizados con los mismos fines”.

El artículo 8, que fue aprobado en Diputados por 134 contra 32, permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería. Además de lo referido a la difusión, el texto prohíbe el acceso de los jóvenes a las plataforma digitales; también a la publicidad de los juegos de azar en camiseta de fútbol y espectáculos masivos. Se establecen penas de tres a ocho años al que organice o administre cualquier sistema de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

El carácter restrictivo de la normativa, demorada en el Senado, abrió debates en los alcances del Congreso para avanzar, por ejemplo, en cuestiones que pueden considerarse de competencia provincial. Como contrapartida a esa mirada, quienes impulsaron este texto en la Cámara baja resaltaron que el Poder Legislativo puede avanzar porque la regulación está estrictamente vinculada a un cuestión de salud pública.

La problemática afecta a miles de adolescentes y jóvenes; según distintos informes, entre 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes “accedieron o conocen a alguien que ha ingresado a páginas o apps de apuestas online en el último año, y de ellos el 37% ingresa a sitios o apps de apuestas o casinos online muy seguido o todos los días”.