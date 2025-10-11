Milei encabezó una recorrida en Corrientes y apuntó al "narcoestado del kirchnerismo"

El Presidente concluyó su gira con una reunión inicial junto al gobernador Leandro Zdero. Luego, tras cruzar el río, finalizó la jornada con una caminata con Virginia Gallardo, candidata de LLA.

El presidente Javier Milei encabezó hoy una recorrida por la Costanera de Corrientes, acompañado por la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Según indicó la alianza libertaria en un comunicado, la caminata reunió a “miles de vecinos y militantes que se acercaron para saludar al mandatario y expresar su apoyo al proyecto de transformación que lidera el Gobierno nacional”.

Con un megáfono, el presidente agradeció el apoyo de los correntinos y llamó a “redoblar el compromiso con el cambio”, manifestaron desde LLA.

“Muchas gracias Corrientes, sabemos que queda mucho por hacer. Si seguimos por el camino de la libertad, nos traerá prosperidad para todos. Les pido a todos que no aflojen, estamos a mitad de camino”, enfatizó Milei.

Milei encabezó una recorrida en Corrientes Durante su discurso, el Presidente remarcó la importancia del momento político que atraviesa el país y la necesidad de consolidar el rumbo: “Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación, y hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos. O volvemos al narcoestado fallido de los kirchneristas, con inflación, pobres y lleno de chorros””