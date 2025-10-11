Milei llegó a Chaco para un acto de campaña y fue recibido por el gobernador radical Leandro Zdero

El Presidente estará acompañado por su hermana, Karina Milei. También contará con la presencia de Virgina Gallardo.

Javier Milei realizó este sábado una gira política por el norte argentino con paradas en Chaco y Corrientes, en el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El presidente de la Nación estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el gobernador de Chaco, Leandro Zdero.

El presidente Javier Milei en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael La llegada de Milei a Resistencia Milei arribó al aeropuerto de Resistencia durante la mañana y fue recibido por Zdero, con quien mantiene una relación política fluida. Ambos encabezarán una agenda conjunta con los candidatos libertarios locales: Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, postulantes al Senado, y Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori, aspirantes a Diputados. Chaco renovará tres bancas en la Cámara Alta y cuatro en la Cámara Baja.

El itinerario se definirá una vez que el Presidente llegue a la provincia, pero está previsto que se muestre junto al mandatario provincial en actividades de respaldo al frente electoral que los une. Fuentes locales anticipan que Milei podría aprovechar el viaje para avanzar en cuestiones institucionales con Zdero, en un contexto de consolidación política tras los comicios de mayo, cuando la coalición oficialista superó al peronismo chaqueño por más de diez puntos, con el 45,24% de los votos.

Javier Milei propuso una reforma laboral durante su visita a la planta de Siderar Javier Milei propuso una reforma laboral durante su visita a la planta de Siderar Captura de video El itinerario en Corrientes Tras finalizar su agenda en Chaco, el mandatario cruzará el puente General Belgrano rumbo a Corrientes capital. Allí hará una pausa antes de encabezar un acto en la costanera, donde planea dirigirse a sus simpatizantes con un megáfono, en un formato similar al que empleó durante su campaña presidencial. En esta actividad lo acompañará la exvedette e influencer Virginia Gallardo, quien lidera la lista libertaria en la provincia.

En Corrientes, la fuerza no selló alianzas con el oficialismo local ni con el radicalismo, por lo que competirá sola frente al PJ y otros bloques disidentes.